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США заявили, что не имеют данных о состоянии удерживаемых ХАМАС заложников - РИА Новости, 18.04.2024
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20:19 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/dannye-1940902451.html
США заявили, что не имеют данных о состоянии удерживаемых ХАМАС заложников
США заявили, что не имеют данных о состоянии удерживаемых ХАМАС заложников - РИА Новости, 18.04.2024
США заявили, что не имеют данных о состоянии удерживаемых ХАМАС заложников
Администрация США не располагает данными о состоянии здоровья заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил в четверг... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:19
2024-04-18T20:19
в мире
сша
джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Администрация США не располагает данными о состоянии здоровья заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. "У нас попросту нет возможности владеть информацией о состоянии здоровья заложников в каждом индивидуальном случае", - сказал журналистам Кирби, отвечая на вопрос, есть ли свидетельства того, что удерживаемые ХАМАС заложники живы и здоровы. Представитель Белого дома добавил, что США нацелены вернуть домой всех заложников вне зависимости от того, живы они или нет. В завершение Кирби отметил, что изложенное ХАМАС предложение об обмене заложников "все еще в силе", и призвал движение как можно скорее принять его.
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в мире, сша, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили, что не имеют данных о состоянии удерживаемых ХАМАС заложников

Белый дом: у США нет данных о состоянии здоровья удерживаемых ХАМАС заложников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Администрация США не располагает данными о состоянии здоровья заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"У нас попросту нет возможности владеть информацией о состоянии здоровья заложников в каждом индивидуальном случае", - сказал журналистам Кирби, отвечая на вопрос, есть ли свидетельства того, что удерживаемые ХАМАС заложники живы и здоровы.
Представитель Белого дома добавил, что США нацелены вернуть домой всех заложников вне зависимости от того, живы они или нет.
В завершение Кирби отметил, что изложенное ХАМАС предложение об обмене заложников "все еще в силе", и призвал движение как можно скорее принять его.
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В миреСШАДжон КирбиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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