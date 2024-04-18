https://ria.ru/20240418/dannye-1940902451.html

США заявили, что не имеют данных о состоянии удерживаемых ХАМАС заложников

США заявили, что не имеют данных о состоянии удерживаемых ХАМАС заложников - РИА Новости, 18.04.2024

США заявили, что не имеют данных о состоянии удерживаемых ХАМАС заложников

Администрация США не располагает данными о состоянии здоровья заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил в четверг... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:19

2024-04-18T20:19

2024-04-18T20:19

в мире

сша

джон кирби

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Администрация США не располагает данными о состоянии здоровья заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. "У нас попросту нет возможности владеть информацией о состоянии здоровья заложников в каждом индивидуальном случае", - сказал журналистам Кирби, отвечая на вопрос, есть ли свидетельства того, что удерживаемые ХАМАС заложники живы и здоровы. Представитель Белого дома добавил, что США нацелены вернуть домой всех заложников вне зависимости от того, живы они или нет. В завершение Кирби отметил, что изложенное ХАМАС предложение об обмене заложников "все еще в силе", и призвал движение как можно скорее принять его.

https://ria.ru/20240418/peregovory-1940883281.html

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в мире, сша, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году