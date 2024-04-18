https://ria.ru/20240418/chibis-1940862488.html

Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса

Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса - РИА Новости, 18.04.2024

Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса

Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как он себя чувствует после нападения, и попросил рассказать, как дела в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:34

2024-04-18T17:34

2024-04-18T17:57

мурманская область

россия

владимир путин

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

политика

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как он себя чувствует после нападения, и попросил рассказать, как дела в регионе.Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи."Как чувствуете себя?" - спросил Путин на встрече. "Восстанавливаюсь, уже на рабочем месте, в рабочем режиме", - ответил губернатор.Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html

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"Как чувствуете себя": Путин поинтересовался здоровьем мурманского губернатора Чибиса "Андрей Владимирович, добрый день. Как чувствуете себя". Путин общается по видеосвязи с мурманским губернатором Чибисом, на которого недавно было совершено покушение. 2024-04-18T17:34 true PT0M49S

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Кирилл Волков

мурманская область, россия, владимир путин, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, политика