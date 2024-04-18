https://ria.ru/20240418/chibis-1940862488.html
Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса
Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса - РИА Новости, 18.04.2024
Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса
Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как он себя чувствует после нападения, и попросил рассказать, как дела в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:34
2024-04-18T17:34
2024-04-18T17:57
мурманская область
россия
владимир путин
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
политика
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как он себя чувствует после нападения, и попросил рассказать, как дела в регионе.Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи."Как чувствуете себя?" - спросил Путин на встрече. "Восстанавливаюсь, уже на рабочем месте, в рабочем режиме", - ответил губернатор.Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Как чувствуете себя": Путин поинтересовался здоровьем мурманского губернатора Чибиса
"Андрей Владимирович, добрый день. Как чувствуете себя". Путин общается по видеосвязи с мурманским губернатором Чибисом, на которого недавно было совершено покушение.
2024-04-18T17:34
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мурманская область, россия, владимир путин, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, политика
Мурманская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Политика
Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса
Чибис рассказал Путину, что восстанавливается после ранения и уже работает
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как он себя чувствует после нападения, и попросил рассказать, как дела в регионе.
Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи.
"Как чувствуете себя?" - спросил Путин на встрече. "Восстанавливаюсь, уже на рабочем месте, в рабочем режиме", - ответил губернатор.
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.