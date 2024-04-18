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Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса - РИА Новости, 18.04.2024
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17:34 18.04.2024 (обновлено: 17:57 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/chibis-1940862488.html
Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса
Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса - РИА Новости, 18.04.2024
Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса
Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как он себя чувствует после нападения, и попросил рассказать, как дела в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:34
2024-04-18T17:57
мурманская область
россия
владимир путин
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
политика
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как он себя чувствует после нападения, и попросил рассказать, как дела в регионе.Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи."Как чувствуете себя?" - спросил Путин на встрече. "Восстанавливаюсь, уже на рабочем месте, в рабочем режиме", - ответил губернатор.Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html
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"Как чувствуете себя": Путин поинтересовался здоровьем мурманского губернатора Чибиса
"Андрей Владимирович, добрый день. Как чувствуете себя". Путин общается по видеосвязи с мурманским губернатором Чибисом, на которого недавно было совершено покушение.
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мурманская область, россия, владимир путин, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, политика
Мурманская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Политика
Путин поинтересовался самочувствием раненого губернатора Чибиса

Чибис рассказал Путину, что восстанавливается после ранения и уже работает

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как он себя чувствует после нападения, и попросил рассказать, как дела в регионе.
Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи.
"Как чувствуете себя?" - спросил Путин на встрече. "Восстанавливаюсь, уже на рабочем месте, в рабочем режиме", - ответил губернатор.
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения
6 апреля, 14:35
 
Мурманская областьРоссияВладимир ПутинАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаПолитика
 
 
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