https://ria.ru/20240418/chernyshenko-1940759955.html
Чернышенко назвал число вьетнамских студентов, учащихся в российских вузах
Чернышенко назвал число вьетнамских студентов, учащихся в российских вузах - РИА Новости, 18.04.2024
Чернышенко назвал число вьетнамских студентов, учащихся в российских вузах
Более 3 тысяч вьетнамских студентов учатся в российских вузах, из них более 2,3 тысячи - в пределах квоты правительства РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:09
2024-04-18T12:09
2024-04-18T12:45
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч вьетнамских студентов учатся в российских вузах, из них более 2,3 тысячи - в пределах квоты правительства РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сегодня в российских вузах обучается более трех тысяч вьетнамских студентов, из них более 2,3 тысячи - это в пределах квоты", - сказал Чернышенко в ходе форума ректоров российских и вьетнамских университетов в МГУ. Он отметил, что во Вьетнаме сильная школа русистики, более 250 учителей, тысячи молодых людей изучают русский как иностранный, а начиная с 1951 года порядка 30 тысяч граждан Вьетнама уже получили в России высшее и среднее специальное образование. Ученые России и Вьетнама вместе проводят исследования в таких областях, как биология, экология, материаловедение, действуют семь совместных лабораторий и центров в области морской биологии, экологии, биохимии, разведки ключевых георесурсов, морских, геологических, геофизических исследований, биологии, экологии, генетики наземных и водных экосистем, добавил Чернышенко.В свою очередь, посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой отметил, что есть тысячи студентов, которые обучаются за свой счет, а не только за счет квот, точной информации нет, но цифра колеблется от 7 до 11 тысяч человек.Он также указал на важность сферы образования для двусторонних связей двух стран, добавив, что Вьетнам продолжит рассматривать Россию в качестве важного направления образования. Развитие отношений с Россией посол назвал одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама.
https://ria.ru/20240418/migranty-1940715971.html
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общество, россия, вьетнам, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал число вьетнамских студентов, учащихся в российских вузах
Чернышенко: более трех тысяч вьетнамских студентов учатся в российских вузах
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч вьетнамских студентов учатся в российских вузах, из них более 2,3 тысячи - в пределах квоты правительства РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"Сегодня в российских вузах обучается более трех тысяч вьетнамских студентов, из них более 2,3 тысячи - это в пределах квоты", - сказал Чернышенко в ходе форума ректоров российских и вьетнамских университетов в МГУ.
Он отметил, что во Вьетнаме сильная школа русистики, более 250 учителей, тысячи молодых людей изучают русский как иностранный, а начиная с 1951 года порядка 30 тысяч граждан Вьетнама уже получили в России высшее и среднее специальное образование.
Ученые России и Вьетнама вместе проводят исследования в таких областях, как биология, экология, материаловедение, действуют семь совместных лабораторий и центров в области морской биологии, экологии, биохимии, разведки ключевых георесурсов, морских, геологических, геофизических исследований, биологии, экологии, генетики наземных и водных экосистем, добавил Чернышенко.
В свою очередь, посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой отметил, что есть тысячи студентов, которые обучаются за свой счет, а не только за счет квот, точной информации нет, но цифра колеблется от 7 до 11 тысяч человек.
Он также указал на важность сферы образования для двусторонних связей двух стран, добавив, что Вьетнам продолжит рассматривать Россию в качестве важного направления образования. Развитие отношений с Россией посол назвал одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама.