https://ria.ru/20240418/chechnya-1940778875.html
Песков переадресовал в Грозный вопрос о ситуации с главой МЧС Чечни
Песков переадресовал в Грозный вопрос о ситуации с главой МЧС Чечни - РИА Новости, 18.04.2024
Песков переадресовал в Грозный вопрос о ситуации с главой МЧС Чечни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о ситуации с задержанием за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:07
2024-04-18T13:07
2024-04-18T13:07
грозный
россия
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о ситуации с задержанием за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни, в ответе посоветовал журналистам обратиться в упомянутые ведомства. "Вы знаете, это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться", - сказал Песков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грозный, россия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, чеченская республика (чечня)
Грозный, Россия, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Песков переадресовал в Грозный вопрос о ситуации с главой МЧС Чечни
Песков посоветовал спросить силовиков о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни