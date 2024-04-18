https://ria.ru/20240418/chechnya-1940778875.html

Песков переадресовал в Грозный вопрос о ситуации с главой МЧС Чечни

Песков переадресовал в Грозный вопрос о ситуации с главой МЧС Чечни - РИА Новости, 18.04.2024

Песков переадресовал в Грозный вопрос о ситуации с главой МЧС Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о ситуации с задержанием за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:07

2024-04-18T13:07

2024-04-18T13:07

грозный

россия

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о ситуации с задержанием за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни, в ответе посоветовал журналистам обратиться в упомянутые ведомства. "Вы знаете, это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240329/feyk-1936680350.html

грозный

россия

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Кирилл Волков

грозный, россия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, чеченская республика (чечня)