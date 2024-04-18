https://ria.ru/20240418/charkin-1940554633.html

Евгений Чаркин: РЖД создают метавселенную для пассажиров

Евгений Чаркин: РЖД создают метавселенную для пассажиров - РИА Новости, 18.04.2024

Евгений Чаркин: РЖД создают метавселенную для пассажиров

Каждому пассажиру хочется купить билет на поезд быстро, удобно и безопасно для своих персональных данных. Мы уже принимаем как данность возможность сделать это... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:00

2024-04-18T11:00

2024-04-18T11:00

интервью

экономика

технологии

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

евгений чаркин

ржд

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Каждому пассажиру хочется купить билет на поезд быстро, удобно и безопасно для своих персональных данных. Мы уже принимаем как данность возможность сделать это в несколько кликов. Однако за всем этим стоит большая работа ИТ-специалистов РЖД. Как компания строит свою метавселенную, отбивается от кибератак, тестирует новые цифровые варианты оплаты в электричках, думает о применении новейших способов покупки билета на поезда дальнего следователя, ускоряет интернет в поездах и почему не переживает из-за удаления приложения в AppStore, в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин. Беседовала Александра Веселова. В подготовке участвовала Надежда Фролова.– Какой объем продаж билетов в электронном виде был в 2023 году? На сколько он вырос по отношению к 2022 году?– В 2022 году доля продаж билетов в электронном виде составила 76%, а в 2023 году было уже 78%. В отдельные пиковые дни прошлого года эти значения доходили до 80-82%.– Как сказалось на электронных продажах удаление приложения РЖД из AppStore?– Общая динамика роста электронных продаж точно не сократилась. Мы наблюдаем небольшое перераспределение среди источников таких продаж. Я напомню, что у нас есть возможность приобретения билетов через сайт, мобильное приложение на разных платформах и продажи через кассы. Также мы запустили веб-приложение, которое подходит в том числе для платформы IOS. Поэтому удаление приложения с платформы Apple существенно не повлияло на общий объем электронных продаж.–Недавно РЖД запустили pwa-приложение. Планируется ли добавить в новое приложение дополнительные функции, например, покупку билетов на пригородные поезда?– Безусловно, мы планируем полный набор функционалов. Расписание пригородных поездов уже можно посмотреть, а онлайн-покупку билетов планируем запустить в одном из следующих обновлений. В дальнейшем мы хотим сделать многофункциональное мобильное суперприложение для нашей экосистемы – так называемый суперапп. Это позволит связать все электронные сервисы: продажи билетов, включая мультимодальные билеты на разные виды транспорта, туристические продукты, услуги в поезде, на вокзалах, сервисы наших партнеров. Кроме того, планируется персонализация предложений каждому пассажиру на основе опыта коммуникации с ним.–Суперапп будет одним большим приложением или разветвленным на несколько сервисов, как, например, у Госуслуг?–Это будет единая цифровая платформа, и пользователь, заходя в одно окно, сможет воспользоваться всеми необходимыми услугами, легко переходя по нужным разделам.–Минтранс РФ недавно рассказывал о проекте оплаты проезда через геолокацию. РЖД планируют тестировать подобную функцию?– Это наша общая активность с Минтрансом. Мы работаем в тесной связке, и могу отметить очень хорошее взаимодействие с коллегами. Технология оплаты по геолокации уже испытывалась на маршрутах городского общественного транспорта, а сейчас тестируется в пригородном сообщении в Республике Татарстан на маршруте между аэропортом Габдуллы Тукая и железнодорожным вокзалом Казани. Там существует фокус-группа из местных жителей, которые постоянно пользуются маршрутом. На данный момент совершено уже более полутора тысяч поездок. В перспективе рассматриваем возможность объединить технологии оплаты в пригородном железнодорожном и городском наземном транспорте на базе единого приложения. Это позволит сделать мультимодальные поездки бесшовными, с возможностью применения единого тарифа.–Как работает данная технология? С помощью чего происходит оплата на маршруте?– У пользователя должно быть установлено приложение "ПроТранспорт+", которое взаимодействует с BLE-устройствами – это "якоря-маячки", они стоят на станции. Соответственно, пользователь подтверждает начало поездки, при этом мобильное приложение "замораживает" стоимость на банковской карте и формирует QR-код для дальнейшего прохода и проверки в пути следования. После подтверждения окончания поездки, когда пользователь уходит с конкретной станции, с карты списывается фактическая стоимость проезда. При этом формируется электронный билет и электронный чек. Когда эта технология заработает, мы уверены, что она будет востребована и полезна. И более того, могу сказать, что мы активно общаемся с регионами и уже видим заинтересованность других субъектов в технологии оплаты по геолокации. Естественно, мы эту технологию будем интегрировать в наши электронные каналы взаимодействия с клиентами.–Когда планируется расширить такой проект на другие регионы? В текущем или в следующем году уже?– Я думаю, что не в этом году. Это инновационная технология для нас. Мы должны обеспечить 100% работоспособность, надежность и удобство для клиентов.–Какие существуют интеграции цифровых сервисов РЖД с государственными системами?– Да, интеграция с системами наших социальных ведомств – важное направление. Это позволяет нам получать сведения, необходимые для оформления льготных билетов и предоставления скидок. Мы уже реализовали возможность онлайн-оформления льготных билетов, и сейчас у граждан льготных категорий нет необходимости получать физическую справку для приобретения билета – все делается в цифровом формате. То есть теперь пассажиры, которым нужен льготный билет, могут купить его не только через кассу, но и онлайн. Также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" есть раздел помощи маломобильным пассажирам, там можно оформить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах и остановочных пунктах.–Планируется ли внедрять какие-то новые системы для оплаты, в том числе на кассах, например, биометрию?– Мы прорабатываем очень много технических интеграций с провайдерами, различные способы оплаты с банками и так далее. В этом плане работаем практически со всеми. Если это надежно, безопасно, удобно, эффективно, то мы постепенно такой способ оплаты можем внедрить.–Пассажиры периодически жалуются на плохую мобильную связь и интернет в пути. Понятно, что качество связи зависит от оборудования мобильных операторов, но что делает РЖД со своей стороны для улучшения связи?– Вы справедливо отметили, что мы зависим от наличия инфраструктуры. Надо понимать, что с точки зрения мобильных операторов установка оборудования на большей части сети железных дорог – это коммерчески невыгодный проект. Поезд прошел где-нибудь в тайге, и все – людей нет, жилья нет. Там, где есть станция или населенный пункт – другое дело. Таким образом, в пределах населенных пунктов и железнодорожных станций покрытие обеспечивается, а на перегонах между ними отсутствует.Тем не менее, мы сейчас активно прорабатываем со всеми сотовыми операторами вопрос обеспечения покрытия железных дорог сетями связи в стандарте LTE. И при этом сами не сидим, сложа руки, сейчас внедряем технологию, которая на языке ИТ-специалистов называется Radio-Ethernet. Это такой альтернативный способ доставки радиосигнала на борт поезда: технология обеспечивает радиопокрытие именно в полосе отвода железной дороги, что гарантирует стабильное и высокоскоростное соединение между движущимся поездом и наземной инфраструктурой. Для путешественников обеспечивается непрерывный доступ в интернет. Мы уже протестировали технологию на участке Тверь-Завидово. Максимальная скорость доставки – 600 мегабит в секунду на подвижной состав. Этой скорости более чем достаточно, чтобы пассажиры "Сапсана" могли в комфортном режиме пользоваться привычными интернет-сервисами, например, мессенджерами, соцсетями, смотреть видео.–Планируете расширять такую технологию? На каком маршруте в первую очередь?– Да, в первую очередь планируем до конца 2026 года оснастить оборудованием Radio-Ethernet все поезда "Сапсан" на участке Москва-Санкт-Петербург, а потом будем масштабировать технологию на других наиболее востребованных пассажирских направлениях. Помимо того, что такая технология обеспечит интернет в поезде, она поможет сотовым операторам улучшить именно сотовую связь для пассажиров. Внутри состава устанавливаются мини-базовые станции, которые обеспечат сотовую связь внутри поезда для любой категории устройств, будь то кнопочный телефон или смартфон.–В 2022 году РЖД запустили свой сервис бронирования отелей и гостиниц. Сколько пассажиров воспользовались данным сервисом в 2023 году?– Бронирование отелей с помощью нашей туристической витрины в 2023 году выросло на 86%. На старте проекта в ассортименте было лишь 60 тысяч отелей, а сейчас уже более 318 тысяч объектов размещения в России и еще в 12 странах. Кроме стран СНГ, мы уже интегрировали более 100 тысяч объектов в Китае и ОАЭ. Среди популярных направлений прошлого года у посетителей платформы были Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Абхазия. На платформе есть различные категории средств размещения, в том числе глэмпинги для отдыха на природе с полноценным отельным обслуживанием и комнаты длительного отдыха на вокзалах в России. А также санатории и СПА-комплексы – уже около 800 объектов.–РЖД стали продавать на сервисе и билеты на концерты, шоу и в театр. Планируете ли продавать билеты на спортивные мероприятия?– Мы функционально расширяем охват туристической витрины. Для нас этот портал – это не просто бронирование отелей, мы создаем широкий спектр впечатлений для клиента. Начали с экскурсий: сейчас на витрине размещено более 2,4 тысячи организованных туров. С прошлого года подключили культурные и спортивные мероприятия, всего более 65 тысяч мероприятий. И, что важно, наш ресурс – это очень хороший канал для развития малого и среднего бизнеса в индустрии гостеприимства в российских регионах.– Планируется ли подключить возможность заказа билета на культурные мероприятия в других странах?– Мы абсолютно открыты к таким предложениям. Готовы и организационно, и технически. Безусловно, для нас важными параметрами мероприятий являются качество и надежность со стороны организаторов.– В рамках выставки "Россия" РЖД представили свой проект метавселенной. Для чего холдингу нужен такой сервис?– Наша метавселенная (а мы называем ее ВИАР – Виртульная иммерсивно-адаптивная реальность) – это новый способ коммуникации с аудиторией, прежде всего, с молодым поколением. Виртуальные средства коммуникаций активно развиваются. Есть виртуальные вселенные, в рамках которых пользователи не только играют, но и посещают концерты, выставки, другие культурные мероприятия. И мы к этому идем.Виртуальное пространство станет хорошим инструментом для развития туризма, даст возможность показывать аудитории интересные места, путешествовать на виртуальных туристических поездах.Нельзя забывать, что наша задача – обеспечить качественные услуги всем категориям наших граждан, включая тех, кто в силу обстоятельств не может физически посетить достопримечательность. Я говорю про людей с ограниченными возможностями. Метавселенная в будущем создаст такую возможность.А для сотрудников, к примеру, опасных производств это будет возможность пройти обучение без риска для жизни и здоровья.– Можно ли использовать метавселенную как цифровой полигон для проверки гипотез или каких-то новшеств в реальной жизни?– По большому счету, метавселенная – это цифровое окно в сервисы компании. Зашел на Витебский вокзал, сел в поезд, в виртуальное купе, встретился с другими участниками метавселенной, провел, к примеру, видеоконференцию или посетил лекцию.Большой потенциал у VR-решений в области медицины. Мы с нашим медицинским блоком сейчас прорабатываем создание технологии для нейрореабилитации, которая позволит людям восстанавливать двигательные функции с использованием виртуальной реальности.– Что касается программного обеспечения, когда планируется завершить адаптацию ОС "Аврора" для рабочих гаджетов в РЖД?– На самом деле "Аврора" уже используется в мобильных рабочих местах наших коллег из производственных подразделений. В числе первых были связисты. Эксплуатационный персонал РЖД использует несколько тысяч устройств с ОС "Аврора" в виде мобильного рабочего места для контролирующего обслуживания и ремонта объектов электросвязи. В устройствах проводников, которые используются для контроля посадки пассажиров в поезд, формирования внутренней отчетности и других служебных целей, также уже установлена эта операционная система. В следующем году "Аврору" планируем протестировать и в устройствах контроля посадки пассажиров в поезда "Ласточка" и "Сапсан" дирекции скоростного сообщения РЖД.–В 2022 году компании столкнулись с большим количеством кибератак, РЖД не стали исключением. Насколько увеличилось количество атак в 2023 году?– Если сравнивать 2023 с 2021 годом, количество кибератак выросло в четыре раза. В этом году также наблюдается рост: за первый квартал зафиксировано и нейтрализовано более одного миллиона атак на нашу инфраструктуру. И это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кибератаки изменяются с точки зрения вектора и изощренности. И надо понимать, что те, кто хочет нанести урон, изобретают все новые и новые способы. Поэтому у нас выстроена эшелонированная, многоступенчатая система информационной защиты. У нас есть свои подразделения, которые отвечают за информационную безопасность, и мы пользуемся разработками специализированных компаний.–Также с 1 января 25 года запрещается использовать иностранное ПО на объектах КИИ. На каком этапе сейчас разработка отечественной ERP-системы, которой занимается РЖД?– В целом, могу сказать, что все планы, которые мы ставили на 2023 год, выполнены с точки зрения импортозамещения. Уверен, что в этом году тоже все плановые показатели выполним. Если говорить конкретно по ERP, то у нас есть два вектора: это перевод системы управления ресурсами РЖД на отечественную версию и деятельность по созданию национального стандарта систем управления ресурсами для крупных предприятий, в котором мы выступаем лидерами.В апреле к нам присоединился Холдинг Т1 – одна из крупнейших российских технологичных компаний. Мы также плотно взаимодействуем с компанией 1С как с нашим технологическим партнером, который модернизирует свою платформу под наши требования.И сейчас силами холдинга РЖД мы активно разрабатываем базовую функциональность системы. Уже запущены несколько функциональных блоков, поэтапно перевели на них наших пользователей. Полномасштабную разработку и пилотирование до конца следующего года должны завершить. Это будет нашим существенным вкладом в достижение стратегической цели государства – обеспечение технологического суверенитета.

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Алёна Пава

интервью, экономика, технологии, россия, республика татарстан (татарстан), казань, евгений чаркин, ржд, "аврора"