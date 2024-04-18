https://ria.ru/20240418/britanka-1940893132.html

СМИ: британка выпила много воды и умерла

СМИ: британка выпила много воды и умерла - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: британка выпила много воды и умерла

Пациентка психиатрической клиники в Великобритании скончалась из-за того, что выпила слишком много воды, показало расследование. Об этом сообщает Guardian. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:39

2024-04-18T19:39

2024-04-18T19:39

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великобритания

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пациентка психиатрической клиники в Великобритании скончалась из-за того, что выпила слишком много воды, показало расследование. Об этом сообщает Guardian.По информации издания, 28-летняя Лилиан Лукас потеряла сознание и умерла после того, как выпила "чрезмерное количество" жидкости. В клинике женщина проходила курс лечения от шизофрении.Судмедэксперты полагают, что пациентка испытывала жажду из-за психогенной полидипсии — симптома, иногда возникающего у больных шизофренией, особенно на фоне приема некоторых лекарств. При полидипсии больной выпивает количество воды, значительно превышающее норму.Родители погибшей подали в суд на медицинское учреждение, где Лукас проходила курс реабилитации.

https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания