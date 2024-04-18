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СМИ: британка выпила много воды и умерла - РИА Новости, 18.04.2024
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19:39 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/britanka-1940893132.html
СМИ: британка выпила много воды и умерла
СМИ: британка выпила много воды и умерла - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: британка выпила много воды и умерла
Пациентка психиатрической клиники в Великобритании скончалась из-за того, что выпила слишком много воды, показало расследование. Об этом сообщает Guardian. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:39
2024-04-18T19:39
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пациентка психиатрической клиники в Великобритании скончалась из-за того, что выпила слишком много воды, показало расследование. Об этом сообщает Guardian.По информации издания, 28-летняя Лилиан Лукас потеряла сознание и умерла после того, как выпила "чрезмерное количество" жидкости. В клинике женщина проходила курс лечения от шизофрении.Судмедэксперты полагают, что пациентка испытывала жажду из-за психогенной полидипсии — симптома, иногда возникающего у больных шизофренией, особенно на фоне приема некоторых лекарств. При полидипсии больной выпивает количество воды, значительно превышающее норму.Родители погибшей подали в суд на медицинское учреждение, где Лукас проходила курс реабилитации.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
СМИ: британка выпила много воды и умерла

Guardian: пациентка психбольницы в Британии выпила много воды и умерла

© Pixabay / insightzaoyaСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Pixabay / insightzaoya
Стакан воды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пациентка психиатрической клиники в Великобритании скончалась из-за того, что выпила слишком много воды, показало расследование. Об этом сообщает Guardian.
По информации издания, 28-летняя Лилиан Лукас потеряла сознание и умерла после того, как выпила "чрезмерное количество" жидкости. В клинике женщина проходила курс лечения от шизофрении.
Судмедэксперты полагают, что пациентка испытывала жажду из-за психогенной полидипсии — симптома, иногда возникающего у больных шизофренией, особенно на фоне приема некоторых лекарств. При полидипсии больной выпивает количество воды, значительно превышающее норму.
Родители погибшей подали в суд на медицинское учреждение, где Лукас проходила курс реабилитации.
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