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Путешествие в Брест: чем удивит самый западный регион Белоруссии - РИА Новости, 18.04.2024
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Туризм
 
08:00 18.04.2024 (обновлено: 08:04 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/brest-1940571252.html
Путешествие в Брест: чем удивит самый западный регион Белоруссии
Путешествие в Брест: чем удивит самый западный регион Белоруссии - РИА Новости, 18.04.2024
Путешествие в Брест: чем удивит самый западный регион Белоруссии
С апреля открылось прямое авиасообщение между Брестом и Москвой. Лететь меньше двух часов, билет стоит от 12,7 тысячи рублей. Что посмотреть в старинном... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:00
2024-04-18T08:04
туризм
брест
белоруссия
минск
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куда сходить
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. С апреля открылось прямое авиасообщение между Брестом и Москвой. Лететь меньше двух часов, билет стоит от 12,7 тысячи рублей. Что посмотреть в старинном европейском городе, где остановиться, какие рестораны посетить, чтобы поездка удалась и запомнилась, — в материале РИА Новости.Почти курорт"В теплое время года Брест выглядит как курорт. Улицы, утопающие в зелени, располагают к долгим неспешным прогулкам и ведут к набережной реки Мухавец", — говорит экскурсовод Елена Таратунина.К тому же в центре есть пляжи, где разрешено купаться."В 2019-м Брест отмечал тысячелетие. К юбилею облагородили улицы, набережные, по реке теперь курсирует речной трамвайчик", — рассказывает председатель Республиканского общественного объединения (РОО) "Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков" Сергей Бусько.В городе сохранились дореволюционные особняки, дома советского периода, постройки с польскими мотивами."Вот улица Ленина с монументальными административными зданиями — у таких найдутся близнецы в каждом крупном городе бывшего СССР. Но здесь их построили между первой и второй мировыми войнами польские власти. А католический Крестовоздвиженский собор, службы в котором — на польском языке, возвели при императоре Николае I", — отмечает Таратунина.Кинотеатр "Беларусь" — образец брежневского модернизма, однако его внутренние стены остались от синагоги XIX века. "С тех времен сохранилась золотая табличка, а в подземелье можно увидеть старую булыжную кладку", — уточняет Бусько.Самая знаменитая достопримечательность"Мы не думали, что она такая большая!" — типичная реакция туристов, впервые посетивших Брестскую крепость. Действительно — 400 гектаров, для осмотра одного дня явно недостаточно.Кроме официального мемориального комплекса с памятниками и руинами есть и другие достопримечательности. На Кобринском укреплении — старые редуты, капониры (ниши), пороховые погреба, пережившие войну. Там хорошо побродить с фонариком, прочувствовать атмосферу.На Волынском укреплении зайдите в археологический музей "Берестье". Крепость построили на месте старого города, причем большую часть каменных зданий XV-XVIII веков снесли. "Ученые обнаружили в ходе раскопок остатки деревянных домов и мостовых XII-XIII столетий. Их удалось спасти, законсервировать, и теперь на территории цитадели древний город "спит" под стеклянной крышей", — говорит Таратунина.До некоторых сооружений можно добраться только на машине. Часть — уже в Польше.В музее "5 форт" — одном из последних фортов Российской империи, возведенном в XIX веке, — прогуляйтесь по бетонным потернам и капонирам, осмотрите сооружение сверху. Сейчас тут две экспозиции: артиллерийских орудий времен Великой Отечественной и фотовыставка об истории строительства фортов Брест-Литовской крепости, сообщает сайт музея.Куда сходить Многие туристы приезжают в Брест на поезде. "Вокзал, построенный в конце XIX столетия, напоминает московские высотки", — отмечает Сергей Бусько.Стоит посетить Музей железнодорожной техники — напротив главного входа в крепость. Под крышей — модель железной дороги с движущимися поездами. Под открытым небом — старинные вагоны. Можно посидеть на месте машиниста, осмотреть составы и механизмы изнутри.Елена Таратунина советует сходить в Музей спасенных художественных ценностей. Он был создан после того, как таможня не дала добро на вывоз культурного достояния в 1980-е и 1990-е. В экспозиции — то, что контрабандисты пытались переправить за рубеж: иконы, ювелирные изделия.Прогулки, рестораны, сувенирыСамые красивые особняки — на улице Леваневского. На улице Гоголя — скульптуры героев его произведений. С ней пересекается пешеходная и самая тусовочная — Советская.Дворики в старых кварталах напоминают одесские."Эрмитаж" многие считают лучшей гостиницей Бреста. Дорогая, с отличными завтраками, перечисляет Сергей Бусько. Hampton by Hilton Brest — после ремонта, рядом с набережной. В отеле "Буг" есть мемориал Владимира Высоцкого. "Он останавливался там, когда ездил за границу, сохранилась его комната, есть портреты, — рассказывает экскурсовод. — А еще есть городская легенда, что дедушка артиста — из Бреста".Блюда белорусской кухни лучше всего попробовать в ресторане "Коза", говорит Бусько. В трактире "У озера" часть залов выходит на воду, прекрасный вид, и кормят там вкусно. В крепости можно перекусить в кафе "Цитадель".Популярный сувенир — консервированные носки местной чулочно-носочной фабрики. Их продают в банках из-под тушенки. Туристы покупают также изделия изо льна: скатерти, салфетки, а еще — колбасу из бобра, зубра, вино из голубики и крыжовника. Из крепости привозят ручки из патронов.Сколько стоит турБольшая часть туристов едет в Минск, но у Бреста хороший экскурсионный потенциал, отмечают в пресс-службе "Русского экспресса".Минимальная стоимость недельного тура на двоих без питания — 26 тысяч рублей без авиабилетов и 39 тысяч — с перелетом.Цена автобусного тура "Вся Беларусь за семь дней" — от 87 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеане".
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7 495 645-6601
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брест, белоруссия, минск, куда поехать в выходные, куда можно лететь, что посмотреть , куда сходить
Туризм, Брест, Белоруссия, Минск, куда поехать в выходные, куда можно лететь, что посмотреть , куда сходить
Путешествие в Брест: чем удивит самый западный регион Белоруссии

В апреле открылось прямое авиасообщение между Москвой и Брестом

CC BY-SA 3.0 / Vadim Tolbatov / Center of Brest, Sovetskaya str.Улица Советская, Брест
Улица Советская, Брест - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
CC BY-SA 3.0 / Vadim Tolbatov / Center of Brest, Sovetskaya str.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. С апреля открылось прямое авиасообщение между Брестом и Москвой. Лететь меньше двух часов, билет стоит от 12,7 тысячи рублей. Что посмотреть в старинном европейском городе, где остановиться, какие рестораны посетить, чтобы поездка удалась и запомнилась, — в материале РИА Новости.

Почти курорт

© iStock.com / Mehmet_KILICГород Брест, Белоруссия
Город Брест, Беларусь - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Mehmet_KILIC
Город Брест, Белоруссия
"В теплое время года Брест выглядит как курорт. Улицы, утопающие в зелени, располагают к долгим неспешным прогулкам и ведут к набережной реки Мухавец", — говорит экскурсовод Елена Таратунина.
К тому же в центре есть пляжи, где разрешено купаться.
© iStock.com / bruevМонумент "Тысячелетие Бреста"
Памятник Тысячелетия Бреста - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / bruev
Монумент "Тысячелетие Бреста"
"В 2019-м Брест отмечал тысячелетие. К юбилею облагородили улицы, набережные, по реке теперь курсирует речной трамвайчик", — рассказывает председатель Республиканского общественного объединения (РОО) "Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков" Сергей Бусько.
В городе сохранились дореволюционные особняки, дома советского периода, постройки с польскими мотивами.
© iStock.com / Mehmet_KILICГород Брест, Белоруссия
Город Брест, Беларусь - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Mehmet_KILIC
Город Брест, Белоруссия
"Вот улица Ленина с монументальными административными зданиями — у таких найдутся близнецы в каждом крупном городе бывшего СССР. Но здесь их построили между первой и второй мировыми войнами польские власти. А католический Крестовоздвиженский собор, службы в котором — на польском языке, возвели при императоре Николае I", — отмечает Таратунина.
Кинотеатр "Беларусь" — образец брежневского модернизма, однако его внутренние стены остались от синагоги XIX века. "С тех времен сохранилась золотая табличка, а в подземелье можно увидеть старую булыжную кладку", — уточняет Бусько.

Самая знаменитая достопримечательность

"Мы не думали, что она такая большая!" — типичная реакция туристов, впервые посетивших Брестскую крепость. Действительно — 400 гектаров, для осмотра одного дня явно недостаточно.
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкХолмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Холмские ворота мемориального комплекса Брестская крепость-герой
Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Александр Юрьев
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1 из 4
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Посетители на экскурсии у главного входа на территорию мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Посетители на экскурсии у главного входа на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой

Посетители на экскурсии у главного входа на территорию мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
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2 из 4
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
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3 из 4
© iStock.com / ppl58

Музей обороны на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Музей обороны на территории мемориального комплекса Брестская крепость — герой

Музей обороны на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

© iStock.com / ppl58
4 из 4
Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Посетители на экскурсии у главного входа на территорию мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
2 из 4

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Музей обороны на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

© iStock.com / ppl58
4 из 4
Кроме официального мемориального комплекса с памятниками и руинами есть и другие достопримечательности. На Кобринском укреплении — старые редуты, капониры (ниши), пороховые погреба, пережившие войну. Там хорошо побродить с фонариком, прочувствовать атмосферу.
CC BY-SA 3.0 / Чаховіч Уладзіслаў / Брэсцкая крэпасць у чэрвені 2020. Музей «Бярэсце»Музей "Берестье"
Музей Берестье - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY-SA 3.0 / Чаховіч Уладзіслаў / Брэсцкая крэпасць у чэрвені 2020. Музей «Бярэсце»
Музей "Берестье"
На Волынском укреплении зайдите в археологический музей "Берестье". Крепость построили на месте старого города, причем большую часть каменных зданий XV-XVIII веков снесли. "Ученые обнаружили в ходе раскопок остатки деревянных домов и мостовых XII-XIII столетий. Их удалось спасти, законсервировать, и теперь на территории цитадели древний город "спит" под стеклянной крышей", — говорит Таратунина.
CC BY-SA 3.0 / Чаховіч Уладзіслаў / Брэст. Вуліца БудзённагаБрестский областной краеведческий музей
Брестский областной краеведческий музей - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY-SA 3.0 / Чаховіч Уладзіслаў / Брэст. Вуліца Будзённага
Брестский областной краеведческий музей
До некоторых сооружений можно добраться только на машине. Часть — уже в Польше.
© iStock.com / EvdokiMariМузей "5 форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Брест, Белоруссия
Музей 5 форт мемориального комплекса Брестская крепость — герой, Брест, Беларусь - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / EvdokiMari
Музей "5 форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Брест, Белоруссия
В музее "5 форт" — одном из последних фортов Российской империи, возведенном в XIX веке, — прогуляйтесь по бетонным потернам и капонирам, осмотрите сооружение сверху. Сейчас тут две экспозиции: артиллерийских орудий времен Великой Отечественной и фотовыставка об истории строительства фортов Брест-Литовской крепости, сообщает сайт музея.

Куда сходить

© iStock.com / Mehmet_KILIC

Железнодорожный вокзал в Бресте.

Железнодорожный вокзал в Бресте

Железнодорожный вокзал в Бресте.

© iStock.com / Mehmet_KILIC
1 из 2
© iStock.com / Mehmet_KILIC

Железнодорожный вокзал в Бресте.

Железнодорожный вокзал в Бресте

Железнодорожный вокзал в Бресте.

© iStock.com / Mehmet_KILIC
2 из 2

Железнодорожный вокзал в Бресте.

© iStock.com / Mehmet_KILIC
1 из 2

Железнодорожный вокзал в Бресте.

© iStock.com / Mehmet_KILIC
2 из 2
Многие туристы приезжают в Брест на поезде. "Вокзал, построенный в конце XIX столетия, напоминает московские высотки", — отмечает Сергей Бусько.
© iStock.com / ShevchenkoAndreyМузей железнодорожной техники в Бресте
Музей железнодорожной техники в Бресте - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / ShevchenkoAndrey
Музей железнодорожной техники в Бресте
Стоит посетить Музей железнодорожной техники — напротив главного входа в крепость. Под крышей — модель железной дороги с движущимися поездами. Под открытым небом — старинные вагоны. Можно посидеть на месте машиниста, осмотреть составы и механизмы изнутри.
Елена Таратунина советует сходить в Музей спасенных художественных ценностей. Он был создан после того, как таможня не дала добро на вывоз культурного достояния в 1980-е и 1990-е. В экспозиции — то, что контрабандисты пытались переправить за рубеж: иконы, ювелирные изделия.

Прогулки, рестораны, сувениры

Самые красивые особняки — на улице Леваневского. На улице Гоголя — скульптуры героев его произведений. С ней пересекается пешеходная и самая тусовочная — Советская.
© iStock.com / Pe3checkПамятник носу на улице Гоголя в Бресте, Белоруссия
Памятник носу на улице Гоголя в Бресте, Беларусь - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Pe3check
Памятник носу на улице Гоголя в Бресте, Белоруссия
Дворики в старых кварталах напоминают одесские.
"Эрмитаж" многие считают лучшей гостиницей Бреста. Дорогая, с отличными завтраками, перечисляет Сергей Бусько. Hampton by Hilton Brest — после ремонта, рядом с набережной. В отеле "Буг" есть мемориал Владимира Высоцкого. "Он останавливался там, когда ездил за границу, сохранилась его комната, есть портреты, — рассказывает экскурсовод. — А еще есть городская легенда, что дедушка артиста — из Бреста".
Блюда белорусской кухни лучше всего попробовать в ресторане "Коза", говорит Бусько. В трактире "У озера" часть залов выходит на воду, прекрасный вид, и кормят там вкусно. В крепости можно перекусить в кафе "Цитадель".
Популярный сувенир — консервированные носки местной чулочно-носочной фабрики. Их продают в банках из-под тушенки. Туристы покупают также изделия изо льна: скатерти, салфетки, а еще — колбасу из бобра, зубра, вино из голубики и крыжовника. Из крепости привозят ручки из патронов.

Сколько стоит тур

Большая часть туристов едет в Минск, но у Бреста хороший экскурсионный потенциал, отмечают в пресс-службе "Русского экспресса".
Минимальная стоимость недельного тура на двоих без питания — 26 тысяч рублей без авиабилетов и 39 тысяч — с перелетом.
Цена автобусного тура "Вся Беларусь за семь дней" — от 87 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеане".
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Близко, дешево, красиво: места в Белоруссии, которые нельзя пропустить
15 апреля, 03:51
 
ТуризмБрестБелоруссияМинсккуда поехать в выходныекуда можно лететьчто посмотретькуда сходить
 
 
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