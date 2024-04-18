https://ria.ru/20240418/borrel-1940743502.html

Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе

Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе - РИА Новости, 18.04.2024

Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе

Израильская наземная операция в Рафахе станет гуманитарной катастрофой, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:16

2024-04-18T11:16

2024-04-18T11:49

в мире

рафах (провинция)

сша

израиль

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

хамас

евросоюз

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КАПРИ (ИТАЛИЯ), 18 апр – РИА Новости. Израильская наземная операция в Рафахе станет гуманитарной катастрофой, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Италии заседаний глав МИД стран "Большой семерки". "Атака на Рафах, на улицах которого живет 1,7 миллиона человек, привела бы к гуманитарной катастрофе. Все, в том числе президент (США Джо – ред.) Байден, призывают Израиль не атаковать Рафах", - сказал он. По словам Борреля, гражданские лица в Рафахе не могут постоять за себя, и им некуда бежать. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.

https://ria.ru/20240211/gaza-1926639689.html

https://ria.ru/20231026/gaza-1905348093.html

рафах (провинция)

сша

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафах (провинция), сша, израиль, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, хамас, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году