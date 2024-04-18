Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе
Боррель: наземная операция Израиля в Рафахе станет гуманитарной катастрофой
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху. Архивное фото
КАПРИ (ИТАЛИЯ), 18 апр – РИА Новости. Израильская наземная операция в Рафахе станет гуманитарной катастрофой, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Италии заседаний глав МИД стран "Большой семерки".
"Атака на Рафах, на улицах которого живет 1,7 миллиона человек, привела бы к гуманитарной катастрофе. Все, в том числе президент (США Джо – ред.) Байден, призывают Израиль не атаковать Рафах", - сказал он.
По словам Борреля, гражданские лица в Рафахе не могут постоять за себя, и им некуда бежать.
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
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