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Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе - РИА Новости, 18.04.2024
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11:16 18.04.2024 (обновлено: 11:49 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/borrel-1940743502.html
Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе
Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе - РИА Новости, 18.04.2024
Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе
Израильская наземная операция в Рафахе станет гуманитарной катастрофой, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:16
2024-04-18T11:49
в мире
рафах (провинция)
сша
израиль
жозеп боррель
биньямин нетаньяху
хамас
евросоюз
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КАПРИ (ИТАЛИЯ), 18 апр – РИА Новости. Израильская наземная операция в Рафахе станет гуманитарной катастрофой, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Италии заседаний глав МИД стран "Большой семерки". "Атака на Рафах, на улицах которого живет 1,7 миллиона человек, привела бы к гуманитарной катастрофе. Все, в том числе президент (США Джо – ред.) Байден, призывают Израиль не атаковать Рафах", - сказал он. По словам Борреля, гражданские лица в Рафахе не могут постоять за себя, и им некуда бежать. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
https://ria.ru/20240211/gaza-1926639689.html
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рафах (провинция)
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в мире, рафах (провинция), сша, израиль, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, хамас, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), США, Израиль, Жозеп Боррель, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель раскритиковал планы Израиля провести наземную операцию в Рафахе

Боррель: наземная операция Израиля в Рафахе станет гуманитарной катастрофой

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху. Архивное фото
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КАПРИ (ИТАЛИЯ), 18 апр – РИА Новости. Израильская наземная операция в Рафахе станет гуманитарной катастрофой, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Италии заседаний глав МИД стран "Большой семерки".
"Атака на Рафах, на улицах которого живет 1,7 миллиона человек, привела бы к гуманитарной катастрофе. Все, в том числе президент (США Джо – ред.) Байден, призывают Израиль не атаковать Рафах", - сказал он.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Глава МИД Британии выразил обеспокоенность возможным наступлением на Рафах
11 февраля, 01:27
По словам Борреля, гражданские лица в Рафахе не могут постоять за себя, и им некуда бежать.
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
26 октября 2023, 12:32
 
В миреРафах (провинция)СШАИзраильЖозеп БоррельБиньямин НетаньяхуХАМАСЕвросоюзООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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