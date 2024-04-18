https://ria.ru/20240418/boeing-1940735828.html
Инженер Boeing рассказал конгрессу США о риске авиакатастрофы
Инженер Boeing рассказал конгрессу США о риске авиакатастрофы - РИА Новости, 18.04.2024
Инженер Boeing рассказал конгрессу США о риске авиакатастрофы
Инженер Boeing Сэм Салехпур рассказал конгрессу США, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:44
2024-04-18T10:44
2024-04-18T11:14
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Инженер Boeing Сэм Салехпур рассказал конгрессу США, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов американского авиастроителя, сообщает газета Guardian. "Я искренне верю, что, если проблемы с безопасностью, которые я наблюдал в Boeing, не будут решены, может произойти катастрофическая поломка коммерческого самолета, которая приведет к потере сотен жизней", - приводит газета слова Салехпура. Отмечается, что проработавший в Boeing более десяти лет в Boeing Салехпур выявил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолета Boeing 787 Dreamliner. По его словам, эта проблема касается более 1 тысячи самолетов, которые на данные момент эксплуатируются авиакомпаниями. Как пишет издание Politico, Салехупр также рассказал конгрессу, что работники Boeing прыгают на частях самолета при сборке, чтобы соединить их, что, по его словам, может привести к поломке этих частей в будущем. Как указывает телеканал CNN, Салехпур сообщил, что после того, как он поднял эти вопросы в Boeing, ему пригрозили физической расправой.
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в мире, космос - риа наука, конгресс сша, politico, boeing 787
В мире, Космос - РИА Наука, Конгресс США, Politico, Boeing 787
Инженер Boeing рассказал конгрессу США о риске авиакатастрофы
Инженер предупредил о риске катастрофы из-за проблем при сборке самолетов Boeing
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Инженер Boeing Сэм Салехпур рассказал конгрессу США, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов американского авиастроителя, сообщает газета Guardian.
«
"Я искренне верю, что, если проблемы с безопасностью, которые я наблюдал в Boeing, не будут решены, может произойти катастрофическая поломка коммерческого самолета, которая приведет к потере сотен жизней", - приводит газета слова Салехпура.
Отмечается, что проработавший в Boeing более десяти лет в Boeing Салехпур выявил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолета Boeing 787 Dreamliner. По его словам, эта проблема касается более 1 тысячи самолетов, которые на данные момент эксплуатируются авиакомпаниями.
Как пишет издание Politico, Салехупр также рассказал конгрессу, что работники Boeing прыгают на частях самолета при сборке, чтобы соединить их, что, по его словам, может привести к поломке этих частей в будущем.
Как указывает телеканал CNN, Салехпур сообщил, что после того, как он поднял эти вопросы в Boeing, ему пригрозили физической расправой.