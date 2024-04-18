https://ria.ru/20240418/bespilotnik-1940763453.html

В Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа

В Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 18.04.2024

В Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа

Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:23

2024-04-18T12:23

2024-04-18T12:23

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

кировский район

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте обнаружения работает оперативная группа", - написал он. Последний раз власти или Минобороны сообщали о сбитом в Калужской области дроне 17 марта, тогда Шапша рассказал о подавлении беспилотника самолетного типа в соседнем с Кировским Спас-Деменском районе.

https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937269022.html

калужская область

кировский район

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Дарья Буймова

происшествия, калужская область, кировский район, владислав шапша