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В Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/bespilotnik-1940763453.html
В Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа
В Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 18.04.2024
В Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа
Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:23
2024-04-18T12:23
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
кировский район
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте обнаружения работает оперативная группа", - написал он. Последний раз власти или Минобороны сообщали о сбитом в Калужской области дроне 17 марта, тогда Шапша рассказал о подавлении беспилотника самолетного типа в соседнем с Кировским Спас-Деменском районе.
https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937269022.html
калужская область
кировский район
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происшествия, калужская область, кировский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Кировский район, Владислав Шапша
В Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа

Губернатор Шапша: в Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Белгороде
Военнослужащий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Военнослужащий в Белгороде . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте обнаружения работает оперативная группа", - написал он.
Последний раз власти или Минобороны сообщали о сбитом в Калужской области дроне 17 марта, тогда Шапша рассказал о подавлении беспилотника самолетного типа в соседнем с Кировским Спас-Деменском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьКировский районВладислав Шапша
 
 
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