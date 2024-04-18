https://ria.ru/20240418/bayden-1940920797.html

Байден предложил американцам выбрать между свободой и демократией

Байден предложил американцам выбрать между свободой и демократией - РИА Новости, 18.04.2024

Байден предложил американцам выбрать между свободой и демократией

Президент США Джо Байден, по всей видимости, оговорился в ходе выступления и предложил американцам выбрать между свободой и демократией. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T22:43

2024-04-18T22:43

2024-04-18T23:02

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, по всей видимости, оговорился в ходе выступления и предложил американцам выбрать между свободой и демократией. "Готовы ли вы выбрать единство, а не разделение? Достоинство, а не разрушение? Правду, а не ложь? Готовы ли вы выбрать свободу, а не демократию? Потому что это Америка", - сказал Байден в ходе предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания, кадры транслировались на YouTube канале президента. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, джо байден, youtube