https://ria.ru/20240418/bayden-1940755634.html

Байден заявил, что тело его дяди не нашли из-за каннибалов

Байден заявил, что тело его дяди не нашли из-за каннибалов - РИА Новости, 18.04.2024

Байден заявил, что тело его дяди не нашли из-за каннибалов

Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего в результате авиакатастрофы в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:51

2024-04-18T11:51

2024-04-18T12:14

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего в результате авиакатастрофы в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов. "Мой дядя Эмброуз... летал на одномоторных самолетах над зонами боевых действий в качестве разведки. Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинее было действительно много каннибалов", - сказал Байден на мероприятии в Питтсбурге в среду, его слова привела пресс-служба Белого дома. По данным телеканала CNN, версия Байдена отличается от отчета агентства при Пентагоне, где говорится, что самолет Финнегана был вынужден совершить посадку на воду у побережья острова "по неизвестным причинам". Как отмечается в отчете, три человека не смогли выбраться из затонувшего самолета и погибли в результате крушения. При крушении самолета выжил один член экипажа. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, питтсбург, джо байден, министерство обороны сша