Рейтинг@Mail.ru
Под Ишимом из-за выхода воды на дорогу приостановили движение автобусов - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 18.04.2024 (обновлено: 16:51 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/avtobusy-1940836746.html
Под Ишимом из-за выхода воды на дорогу приостановили движение автобусов
Под Ишимом из-за выхода воды на дорогу приостановили движение автобусов - РИА Новости, 18.04.2024
Под Ишимом из-за выхода воды на дорогу приостановили движение автобусов
Поездки по нескольким межмуниципальным и международным автобусным маршрутам приостановлены в Тюменской области из-за подтопления участка дороги в Казанском... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:59
2024-04-18T16:51
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938601706_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b3f990a71d2e76e2e5886e4d90b61574.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Поездки по нескольким межмуниципальным и международным автобусным маршрутам приостановлены в Тюменской области из-за подтопления участка дороги в Казанском районе, через который протекает река Ишим."Из-за выхода воды на проезжую часть временно прекращено движение межмуниципальных автобусов по региональной дороге "Ишим – Казанское – граница Казахстана"… Движение автобусов будет возобновлено после снятия ограничений", – указано в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.Согласно опубликованному списку, отменены автобусы, курсирующие между селом Казанское и городом Ишимом, между поселком Челюскинцев и Ишимом, селом Долматово и Ишимом, между селом Казанское и Тюменью.По данным Главного управления строительства региона, также из-за паводка ранее отменены автобусные рейсы из Тюмени в Казахстан до Петропавловска, Астаны, Темиртау и Лисаковска.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938601706_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_3743a31198bc65b5e8538af0079eb47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, общество
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Общество
Под Ишимом из-за выхода воды на дорогу приостановили движение автобусов

В Казанском районе Тюменской области из-за паводка отменили несколько автобусов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Поездки по нескольким межмуниципальным и международным автобусным маршрутам приостановлены в Тюменской области из-за подтопления участка дороги в Казанском районе, через который протекает река Ишим.
"Из-за выхода воды на проезжую часть временно прекращено движение межмуниципальных автобусов по региональной дороге "Ишим – Казанское – граница Казахстана"… Движение автобусов будет возобновлено после снятия ограничений", – указано в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Это лишь начало". Что рассказывают пострадавшие от наводнения
16 апреля, 08:00
Согласно опубликованному списку, отменены автобусы, курсирующие между селом Казанское и городом Ишимом, между поселком Челюскинцев и Ишимом, селом Долматово и Ишимом, между селом Казанское и Тюменью.
По данным Главного управления строительства региона, также из-за паводка ранее отменены автобусные рейсы из Тюмени в Казахстан до Петропавловска, Астаны, Темиртау и Лисаковска.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
Тюменская областьНаводнения в России — 2024ПроисшествияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала