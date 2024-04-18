https://ria.ru/20240418/avtobusy-1940836746.html

Под Ишимом из-за выхода воды на дорогу приостановили движение автобусов

Под Ишимом из-за выхода воды на дорогу приостановили движение автобусов - РИА Новости, 18.04.2024

Под Ишимом из-за выхода воды на дорогу приостановили движение автобусов

Поездки по нескольким межмуниципальным и международным автобусным маршрутам приостановлены в Тюменской области из-за подтопления участка дороги в Казанском... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:59

2024-04-18T15:59

2024-04-18T16:51

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

общество

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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Поездки по нескольким межмуниципальным и международным автобусным маршрутам приостановлены в Тюменской области из-за подтопления участка дороги в Казанском районе, через который протекает река Ишим."Из-за выхода воды на проезжую часть временно прекращено движение межмуниципальных автобусов по региональной дороге "Ишим – Казанское – граница Казахстана"… Движение автобусов будет возобновлено после снятия ограничений", – указано в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.Согласно опубликованному списку, отменены автобусы, курсирующие между селом Казанское и городом Ишимом, между поселком Челюскинцев и Ишимом, селом Долматово и Ишимом, между селом Казанское и Тюменью.По данным Главного управления строительства региона, также из-за паводка ранее отменены автобусные рейсы из Тюмени в Казахстан до Петропавловска, Астаны, Темиртау и Лисаковска.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, общество