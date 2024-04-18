https://ria.ru/20240418/argentina-1940843637.html

Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера

Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера - РИА Новости, 18.04.2024

Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера

Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:25

2024-04-18T16:25

2024-04-18T17:12

в мире

аргентина

нато

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр — РИА Новости. Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х."Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации", — говорится в публикации.Петри добавил, что страна работает над восстановлением связей, которые позволят модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.После этого стало известно, что президент направил официальные письма главам стран, входящих в БРИКС, с уведомлением об отказе Буэнос-Айреса присоединиться к экономическому блоку.В начале апреля Милей заявил, что лучшее средство защиты суверенитета Аргентины — укрепление альянса с США.После вступления в должность политик подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 экономических реформ. Профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовок, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html

https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html

аргентина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, аргентина, нато