https://ria.ru/20240418/argentina-1940843637.html
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера - РИА Новости, 18.04.2024
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера
Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:25
2024-04-18T16:25
2024-04-18T17:12
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр — РИА Новости. Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х."Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации", — говорится в публикации.Петри добавил, что страна работает над восстановлением связей, которые позволят модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.После этого стало известно, что президент направил официальные письма главам стран, входящих в БРИКС, с уведомлением об отказе Буэнос-Айреса присоединиться к экономическому блоку.В начале апреля Милей заявил, что лучшее средство защиты суверенитета Аргентины — укрепление альянса с США.После вступления в должность политик подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 экономических реформ. Профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовок, в которых приняли участие тысячи человек.
https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html
https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, нато
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера
Министр обороны: Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр — РИА Новости.
Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х
.
"Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации", — говорится в публикации.
Петри добавил, что страна работает над восстановлением связей, которые позволят модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.
Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США
и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.
После этого стало известно, что президент направил официальные письма главам стран, входящих в БРИКС
, с уведомлением об отказе Буэнос-Айреса
присоединиться к экономическому блоку.
В начале апреля Милей заявил, что лучшее средство защиты суверенитета Аргентины — укрепление альянса с США.
После вступления в должность политик подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 экономических реформ. Профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовок, в которых приняли участие тысячи человек.