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Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера - РИА Новости, 18.04.2024
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16:25 18.04.2024 (обновлено: 17:12 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/argentina-1940843637.html
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера - РИА Новости, 18.04.2024
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера
Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:25
2024-04-18T17:12
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр — РИА Новости. Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х."Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации", — говорится в публикации.Петри добавил, что страна работает над восстановлением связей, которые позволят модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.После этого стало известно, что президент направил официальные письма главам стран, входящих в БРИКС, с уведомлением об отказе Буэнос-Айреса присоединиться к экономическому блоку.В начале апреля Милей заявил, что лучшее средство защиты суверенитета Аргентины — укрепление альянса с США.После вступления в должность политик подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 экономических реформ. Профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовок, в которых приняли участие тысячи человек.
https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html
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в мире, аргентина, нато
В мире, Аргентина, НАТО
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера

Министр обороны: Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр — РИА Новости. Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО, написал министр обороны Луис Петри в соцсети Х.
"Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации", — говорится в публикации.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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28 февраля, 19:36
Петри добавил, что страна работает над восстановлением связей, которые позволят модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.
Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.
После этого стало известно, что президент направил официальные письма главам стран, входящих в БРИКС, с уведомлением об отказе Буэнос-Айреса присоединиться к экономическому блоку.
В начале апреля Милей заявил, что лучшее средство защиты суверенитета Аргентины — укрепление альянса с США.
После вступления в должность политик подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 экономических реформ. Профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовок, в которых приняли участие тысячи человек.
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