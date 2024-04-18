https://ria.ru/20240418/arest-1940697611.html
СМИ: священника и военного арестовали по делу об убийствах 90-х
СМИ: священника и военного арестовали по делу об убийствах 90-х - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: священника и военного арестовали по делу об убийствах 90-х
Следственный комитет расследует дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются священник и военнослужащий из Белгородской... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T03:34
2024-04-18T03:34
2024-04-18T03:43
происшествия
белгородская область
московский городской суд
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Следственный комитет расследует дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются священник и военнослужащий из Белгородской области, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По данным источников издания, близких к следствию, речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных два десятилетия назад. Еще одним подозреваемым по делу проходит индивидуальный предприниматель.По версии следователей, все трое и ряд других лиц входили в организованную преступную группу из числа жителей Губкинского района Белгородской области, создана она была в конце 1980-х — начале 1990-х годов.В материалах дела говорится, что преступления участники ОПГ совершали с 1997 по 2017 год с целью обогащения, пишет "Коммерсант".Мосгорсуд после рассмотрения жалоб со стороны защиты подозреваемых оставил их под стражей до 6 июня.
https://ria.ru/20240413/moshennichestvo-1939765794.html
белгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, белгородская область, московский городской суд
Происшествия, Белгородская область, Московский городской суд
СМИ: священника и военного арестовали по делу об убийствах 90-х
"Ъ": священника и военного арестовали по делу о преступлениях 20-летней давности
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости.
Следственный комитет расследует дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются священник и военнослужащий из Белгородской области, пишет газета "Коммерсант
" со ссылкой на источники.
По данным источников издания, близких к следствию, речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных два десятилетия назад. Еще одним подозреваемым по делу проходит индивидуальный предприниматель.
По версии следователей, все трое и ряд других лиц входили в организованную преступную группу из числа жителей Губкинского района Белгородской области, создана она была в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
В материалах дела говорится, что преступления участники ОПГ совершали с 1997 по 2017 год с целью обогащения, пишет "Коммерсант".
Мосгорсуд
после рассмотрения жалоб со стороны защиты подозреваемых оставил их под стражей до 6 июня.