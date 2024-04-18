https://ria.ru/20240418/anapa-1940765151.html
В Анапе проводят санитарную уборку пляжа после массовой гибели дельфинов
В Анапе проводят санитарную уборку пляжа после массовой гибели дельфинов - РИА Новости, 18.04.2024
В Анапе проводят санитарную уборку пляжа после массовой гибели дельфинов
Мэрия Анапы организовала санитарную очистку пляжной территории между Витязево и Благовещенской после гибели нескольких десятков дельфинов, все останки вывезут в РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:32
2024-04-18T12:32
2024-04-18T12:38
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Мэрия Анапы организовала санитарную очистку пляжной территории между Витязево и Благовещенской после гибели нескольких десятков дельфинов, все останки вывезут в четверг, сообщили в администрации города. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. Речь идет о черноморских афалинах, которые занесены в Красную книгу РФ. "Специализированное предприятие МУП "ОКУ" производит уборку пляжной территории в районе между Витязево и Благовещенской. Накануне сюда выбросило несколько десятков туш дельфинов. Пока специалисты продолжают выяснять причину сезонной массовой гибели млекопитающих, мэрия организовала санитарную очистку территории", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбор и вывоз туш для утилизации будут завершены сегодня. В четверг Азово-Черноморская природоохранная прокуратура также начала проверку массовой гибели дельфинов, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти.
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происшествия, анапа, россия
Происшествия, Анапа, Россия
В Анапе проводят санитарную уборку пляжа после массовой гибели дельфинов
Мэрия Анапы начала санитарную очистку пляжа после гибели десятков дельфинов
КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Мэрия Анапы организовала санитарную очистку пляжной территории между Витязево и Благовещенской после гибели нескольких десятков дельфинов, все останки вывезут в четверг, сообщили в администрации города.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. Речь идет о черноморских афалинах, которые занесены в Красную книгу РФ.
«
"Специализированное предприятие МУП "ОКУ" производит уборку пляжной территории в районе между Витязево и Благовещенской. Накануне сюда выбросило несколько десятков туш дельфинов. Пока специалисты продолжают выяснять причину сезонной массовой гибели млекопитающих, мэрия организовала санитарную очистку территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор и вывоз туш для утилизации будут завершены сегодня.
В четверг Азово-Черноморская природоохранная прокуратура также начала проверку массовой гибели дельфинов, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти.