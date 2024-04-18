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МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов - РИА Новости, 18.04.2024
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13:41 18.04.2024 (обновлено: 13:47 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940792128.html
МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов
МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов - РИА Новости, 18.04.2024
МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов
Москва не будет церемониться и даст решительный ответ, если Запад примет решение о конфискации российских активов и использование средств для финансирования... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:41
2024-04-18T13:47
россия
мария захарова
санкции в отношении россии
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва не будет церемониться и даст решительный ответ, если Запад примет решение о конфискации российских активов и использование средств для финансирования киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима. Любые лица фонда, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности", - заявила Захарова на брифинге. Дипломат напомнила, что Россия располагает "значительным объемом западных средств, на которые могут распространяться ответные действия". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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россия, мария захарова, санкции в отношении россии, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз
Россия, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз
МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов

Захарова: Россия не будет церемониться, если Запад решит конфисковать ее активы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва не будет церемониться и даст решительный ответ, если Запад примет решение о конфискации российских активов и использование средств для финансирования киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима. Любые лица фонда, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности", - заявила Захарова на брифинге. Дипломат напомнила, что Россия располагает "значительным объемом западных средств, на которые могут распространяться ответные действия".
Изображение сгенерировано ИИ
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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