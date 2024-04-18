https://ria.ru/20240418/aktivy-1940792128.html

МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов

МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов - РИА Новости, 18.04.2024

МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов

Москва не будет церемониться и даст решительный ответ, если Запад примет решение о конфискации российских активов и использование средств для финансирования... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:41

2024-04-18T13:41

2024-04-18T13:47

россия

мария захарова

санкции в отношении россии

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва не будет церемониться и даст решительный ответ, если Запад примет решение о конфискации российских активов и использование средств для финансирования киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима. Любые лица фонда, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности", - заявила Захарова на брифинге. Дипломат напомнила, что Россия располагает "значительным объемом западных средств, на которые могут распространяться ответные действия". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240411/voennye_raskhody-1939179381.html

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, санкции в отношении россии, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз