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Лидеры ЕС призвали оперативно согласовать предложение по российским активам - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:25 18.04.2024 (обновлено: 00:29 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940688317.html
Лидеры ЕС призвали оперативно согласовать предложение по российским активам
Лидеры ЕС призвали оперативно согласовать предложение по российским активам - РИА Новости, 18.04.2024
Лидеры ЕС призвали оперативно согласовать предложение по российским активам
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе призвали в кратчайшие сроки согласовать предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов на... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T00:25
2024-04-18T00:29
украина
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
g7
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе призвали в кратчайшие сроки согласовать предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, следует из письменных выводов по итогам первого дня встречи в верхах. "Евросовет приветствует прогресс по предложению по направлению доходов от иммобилизованных российских активов на помощь Украине и призывает оперативно его утвердить", - говорится в документе. В настоящее время предложение Еврокомиссии проходит процедуру согласования в комитете постоянных представителей стран-членов ЕС. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК в настоящее время обсуждается на техническом уровне в рабочей группе, но его согласование можно ждать уже в апреле. Источник пояснил, что нынешнее решение по доходам от российских активов не требует согласования с партнерами по G7. Он также не исключил, что впоследствии часть доходов может быть потенциально использована для обеспечения эмиссии облигаций для поддержки Украины. Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240130/aktivy-1924375056.html
https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html
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украина, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, g7
Украина, Россия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Специальная военная операция на Украине
Лидеры ЕС призвали оперативно согласовать предложение по российским активам

Лидеры ЕС призвали в краткие сроки согласовать предложение ЕК по активам России

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе призвали в кратчайшие сроки согласовать предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, следует из письменных выводов по итогам первого дня встречи в верхах.
"Евросовет приветствует прогресс по предложению по направлению доходов от иммобилизованных российских активов на помощь Украине и призывает оперативно его утвердить", - говорится в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
ЕК подготовит предложение по доходам от российских активов
30 января, 14:56
В настоящее время предложение Еврокомиссии проходит процедуру согласования в комитете постоянных представителей стран-членов ЕС.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК в настоящее время обсуждается на техническом уровне в рабочей группе, но его согласование можно ждать уже в апреле. Источник пояснил, что нынешнее решение по доходам от российских активов не требует согласования с партнерами по G7. Он также не исключил, что впоследствии часть доходов может быть потенциально использована для обеспечения эмиссии облигаций для поддержки Украины.
Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
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