Лидеры ЕС призвали оперативно согласовать предложение по российским активам
Лидеры ЕС призвали в краткие сроки согласовать предложение ЕК по активам России
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе призвали в кратчайшие сроки согласовать предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, следует из письменных выводов по итогам первого дня встречи в верхах.
"Евросовет приветствует прогресс по предложению по направлению доходов от иммобилизованных российских активов на помощь Украине и призывает оперативно его утвердить", - говорится в документе.
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В настоящее время предложение Еврокомиссии проходит процедуру согласования в комитете постоянных представителей стран-членов ЕС.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК в настоящее время обсуждается на техническом уровне в рабочей группе, но его согласование можно ждать уже в апреле. Источник пояснил, что нынешнее решение по доходам от российских активов не требует согласования с партнерами по G7. Он также не исключил, что впоследствии часть доходов может быть потенциально использована для обеспечения эмиссии облигаций для поддержки Украины.
Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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