https://ria.ru/20240418/abyuz-1940730862.html

Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения

Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения - РИА Новости, 18.04.2024

Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения

Попасть в абьюзивные или созависимые отношения может каждый. Однако кто-то вовремя считывает "звоночки" и уходит, а кто-то живет так годами. Разбираемся, что такое психологическое насилие, как его распознать и выйти из "больных" отношений, сохранив себя.

2024-04-18T12:00

2024-04-18T12:00

2024-04-18T12:00

нас двое

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отношения

любовь

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Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения Попасть в абьюзивные или созависимые отношения может каждый. Однако кто-то вовремя считывает «звоночки» и уходит, а кто-то живет так годами. Разбираемся, что такое психологическое насилие, как его распознать и выйти из «больных» отношений, сохранив себя. audio/mpeg

Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения Попасть в абьюзивные или созависимые отношения может каждый. Однако кто-то вовремя считывает «звоночки» и уходит, а кто-то живет так годами. Разбираемся, что такое психологическое насилие, как его распознать и выйти из «больных» отношений, сохранив себя. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, отношения, любовь, аудио