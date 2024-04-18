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Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения
Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения - РИА Новости, 18.04.2024
Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения
Попасть в абьюзивные или созависимые отношения может каждый. Однако кто-то вовремя считывает "звоночки" и уходит, а кто-то живет так годами. Разбираемся, что такое психологическое насилие, как его распознать и выйти из "больных" отношений, сохранив себя.
2024-04-18T12:00
2024-04-18T12:00
2024-04-18T12:00
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Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения
Попасть в абьюзивные или созависимые отношения может каждый. Однако кто-то вовремя считывает «звоночки» и уходит, а кто-то живет так годами. Разбираемся, что такое психологическое насилие, как его распознать и выйти из «больных» отношений, сохранив себя.
audio/mpeg
Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения
Попасть в абьюзивные или созависимые отношения может каждый. Однако кто-то вовремя считывает «звоночки» и уходит, а кто-то живет так годами. Разбираемся, что такое психологическое насилие, как его распознать и выйти из «больных» отношений, сохранив себя.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, отношения, любовь, аудио
Нас двое, Подкаст, отношения, Любовь
Больная любовь. Что такое созависимые, абьюзивные и деструктивные отношения
Попасть в абьюзивные или созависимые отношения может каждый. Однако кто-то вовремя считывает "звоночки" и уходит, а кто-то живет так годами. Разбираемся, что такое психологическое насилие, как его распознать и выйти из "больных" отношений, сохранив себя.