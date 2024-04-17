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В палате представителей США рассказали о готовящемся проекте о помощи Киеву - РИА Новости, 17.04.2024
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18:39 17.04.2024 (обновлено: 18:58 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/zakonoproekt-1940639986.html
В палате представителей США рассказали о готовящемся проекте о помощи Киеву
В палате представителей США рассказали о готовящемся проекте о помощи Киеву - РИА Новости, 17.04.2024
В палате представителей США рассказали о готовящемся проекте о помощи Киеву
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в среду будут обнародованы отдельные законопроекты о помощи Израилю, союзникам США в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:39
2024-04-17T18:58
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в среду будут обнародованы отдельные законопроекты о помощи Израилю, союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, для которой республиканцы разработали переход на систему займов и усиленной подотчетности.Остается неясным, насколько инициативы республиканской оппозиции устроят демократов и Белый дом, которые выступают за утверждение собственного единого законопроекта на 95 миллиардов долларов, из которых порядка 60 миллиардов предназначены Киеву без каких-либо дополнительных условий."Комитет палаты по регламенту вскоре сегодня опубликует текст трех законопроектов, которые финансируют интересы национальной безопасности Америки и союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и на Украине, включая займовую структуру помощи, расширенные требования к стратегии и подотчетности", - сказано в письме Джонсона коллегам.Позднее, но также в среду по времени Вашингтона, планируется обнародовать текст законопроекта о дополнительных санкциях против России, Китая и Ирана, включая конфискацию замороженных российских активов и запрет китайской социальной сети TikTok.
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украина, сша, киев, в мире, израиль, майк джонсон, tiktok
Украина, США, Киев, В мире, Израиль, Майк Джонсон, TikTok
В палате представителей США рассказали о готовящемся проекте о помощи Киеву

В США заявили, что проект о помощи Киеву предполагает переход на систему займов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в среду будут обнародованы отдельные законопроекты о помощи Израилю, союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, для которой республиканцы разработали переход на систему займов и усиленной подотчетности.
Остается неясным, насколько инициативы республиканской оппозиции устроят демократов и Белый дом, которые выступают за утверждение собственного единого законопроекта на 95 миллиардов долларов, из которых порядка 60 миллиардов предназначены Киеву без каких-либо дополнительных условий.
«
"Комитет палаты по регламенту вскоре сегодня опубликует текст трех законопроектов, которые финансируют интересы национальной безопасности Америки и союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и на Украине, включая займовую структуру помощи, расширенные требования к стратегии и подотчетности", - сказано в письме Джонсона коллегам.
Позднее, но также в среду по времени Вашингтона, планируется обнародовать текст законопроекта о дополнительных санкциях против России, Китая и Ирана, включая конфискацию замороженных российских активов и запрет китайской социальной сети TikTok.
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УкраинаСШАКиевВ миреИзраильМайк ДжонсонTikTok
 
 
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