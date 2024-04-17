https://ria.ru/20240417/zakonoproekt-1940639986.html

В палате представителей США рассказали о готовящемся проекте о помощи Киеву

В палате представителей США рассказали о готовящемся проекте о помощи Киеву - РИА Новости, 17.04.2024

В палате представителей США рассказали о готовящемся проекте о помощи Киеву

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в среду будут обнародованы отдельные законопроекты о помощи Израилю, союзникам США в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:39

2024-04-17T18:39

2024-04-17T18:58

украина

сша

киев

в мире

израиль

майк джонсон

tiktok

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в среду будут обнародованы отдельные законопроекты о помощи Израилю, союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, для которой республиканцы разработали переход на систему займов и усиленной подотчетности.Остается неясным, насколько инициативы республиканской оппозиции устроят демократов и Белый дом, которые выступают за утверждение собственного единого законопроекта на 95 миллиардов долларов, из которых порядка 60 миллиардов предназначены Киеву без каких-либо дополнительных условий."Комитет палаты по регламенту вскоре сегодня опубликует текст трех законопроектов, которые финансируют интересы национальной безопасности Америки и союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и на Украине, включая займовую структуру помощи, расширенные требования к стратегии и подотчетности", - сказано в письме Джонсона коллегам.Позднее, но также в среду по времени Вашингтона, планируется обнародовать текст законопроекта о дополнительных санкциях против России, Китая и Ирана, включая конфискацию замороженных российских активов и запрет китайской социальной сети TikTok.

https://ria.ru/20240417/bayden-1940626431.html

украина

сша

киев

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, киев, в мире, израиль, майк джонсон, tiktok