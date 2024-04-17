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СМИ предсказали потерю Украиной территорий
СМИ предсказали потерю Украиной территорий - РИА Новости, 17.04.2024
СМИ предсказали потерю Украиной территорий
Отсутствие притока живой силы и западной военной техники может привести к потере Украиной территорий, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:13
2024-04-17T13:13
2024-04-17T16:08
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отсутствие притока живой силы и западной военной техники может привести к потере Украиной территорий, пишет американская газета Wall Street Journal. "Без вливания новой живой силы и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своей территории", - говорится в публикации. Как отмечает газета, в условиях, когда будущее помощи со стороны США неясно, а европейские страны не в состоянии быстро увеличить оказываемую ими помощь, перспективы Украины переломить ситуацию в свою сторону "тускнеют". Администрация США в декабре 2023 года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в этом году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Читайте в Дзен: Бегут из страны. В Германии разгорелся крупнейший кризис. Удар по России вернулся бумерангомГород потерян: признание Сырского повергло в шок военного эксперта. Ситуация крайне опасная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ предсказали потерю Украиной территорий
WSJ: отсутствие западной техники приведет к потере Украиной территорий