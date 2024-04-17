https://ria.ru/20240417/wildberries-1940668665.html

Wildberries окажет помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Wildberries окажет помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области - РИА Новости, 17.04.2024

Wildberries окажет помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Wildberries предоставят гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в Wildberries. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:09

2024-04-17T21:09

2024-04-17T21:09

оренбургская область

wildberries

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Wildberries предоставят гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в Wildberries. "Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне. Совместно с нашим партнером - компанией Synergetic - мы предоставим гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка жителей", - говорится в сообщении. По словам представителей Wildberries, компания внимательно следит за ситуацией в Оренбургской области. Часть ПВЗ все еще остается временно закрытой для клиентов, но активная работа с менеджерами и партнерами над ликвидацией последствий паводка продолжается, чтобы клиенты как можно скорее могли получить свои заказы. Как сообщили РИА Новости в Wildberries, во всех пунктах области срок хранения товаров на полках бессрочно продлен, чтобы клиенты как можно скорее могли получить свои заказы, а логистические линии не нагружались возвратными товарами в столь активное для них время. На данный момент вместе со своими партнерами и менеджерами компания продолжает оценивать ущерб, проводит инвентаризацию товаров на полках ПВЗ и складов. Уже известно о нескольких партнерских пунктах, которым потребуется ремонт - им будет оказана помощь в виде компенсации за ремонтные работы. Кроме того, Wildberries перенесли работу сортировочного центра по адресу улица Беляевская дом 4А на новый сортировочный центр по адресу улица Центральная дом 29. Все запланированные поставки будут направляться на новый сортировочный центр. Сейчас сортировочный центр на Центральной улице работает на распределение, в течение следующей недели он начнет полное функционирование. Работа центра на улице Беляевская будет возобновлена, как только появится безопасная возможность.

https://ria.ru/20240417/vyplaty-1940620467.html

https://ria.ru/20240409/avito-1938936745.html

оренбургская область

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оренбургская область, wildberries, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024