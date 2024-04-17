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На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв
На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв - РИА Новости, 17.04.2024
На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв
Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:49
2024-04-17T17:49
2024-04-17T19:27
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уэльс
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя компании."Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире", - говорится в сообщении издания.Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. О пострадавших пока не сообщалось, компания начала расследование.Ранее газета Financial Times сообщала, за данном заводе BAE Systems в графстве Монмутшир на юге Уэльсе проходит заполнение снарядов калибра 155 миллиметров взрывчатым веществом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уэльс, bae systems, великобритания
В мире, Уэльс, BAE Systems, Великобритания
На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв
Telegraph: на заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе прогремел взрыв
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на представителя компании.
"Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире", - говорится в сообщении издания.
Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. О пострадавших пока не сообщалось, компания начала расследование.
Ранее газета Financial Times сообщала, за данном заводе BAE Systems в графстве Монмутшир на юге Уэльсе проходит заполнение снарядов калибра 155 миллиметров взрывчатым веществом.