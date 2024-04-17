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На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв

На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв - РИА Новости, 17.04.2024

На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв

Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:49

2024-04-17T17:49

2024-04-17T19:27

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя компании."Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире", - говорится в сообщении издания.Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. О пострадавших пока не сообщалось, компания начала расследование.Ранее газета Financial Times сообщала, за данном заводе BAE Systems в графстве Монмутшир на юге Уэльсе проходит заполнение снарядов калибра 155 миллиметров взрывчатым веществом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, уэльс, bae systems, великобритания