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На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв - РИА Новости, 17.04.2024
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17:49 17.04.2024 (обновлено: 19:27 17.04.2024)
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На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв
На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв - РИА Новости, 17.04.2024
На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв
Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:49
2024-04-17T19:27
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя компании."Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире", - говорится в сообщении издания.Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. О пострадавших пока не сообщалось, компания начала расследование.Ранее газета Financial Times сообщала, за данном заводе BAE Systems в графстве Монмутшир на юге Уэльсе проходит заполнение снарядов калибра 155 миллиметров взрывчатым веществом.
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в мире, уэльс, bae systems, великобритания
В мире, Уэльс, BAE Systems, Великобритания
На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв

Telegraph: на заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе прогремел взрыв

© AFP 2024 / HENRY NICHOLLSЗавод по производству боеприпасов британской компании BAE Systems
Завод по производству боеприпасов британской компании BAE Systems - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AFP 2024 / HENRY NICHOLLS
Завод по производству боеприпасов британской компании BAE Systems. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя компании.
"Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире", - говорится в сообщении издания.
Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. О пострадавших пока не сообщалось, компания начала расследование.
Ранее газета Financial Times сообщала, за данном заводе BAE Systems в графстве Монмутшир на юге Уэльсе проходит заполнение снарядов калибра 155 миллиметров взрывчатым веществом.
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В миреУэльсBAE SystemsВеликобритания
 
 
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