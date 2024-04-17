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Пропалестинские активисты прервали выступление шефа Пентагона в конгрессе
Пропалестинские активисты прервали выступление шефа Пентагона в конгрессе - РИА Новости, 17.04.2024
Пропалестинские активисты прервали выступление шефа Пентагона в конгрессе
Пропалестинские активисты дважды прервали выступление министра обороны США Ллойда Остина на бюджетных слушаниях в конгрессе. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:03
2024-04-17T19:03
2024-04-17T19:17
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пропалестинские активисты дважды прервали выступление министра обороны США Ллойда Остина на бюджетных слушаниях в конгрессе. "Полиция Капитолия, пожалуйста, выведите всех протестующих из аудитории", - отреагировал председательствующий.Слушания транслировались на сайте бюджетного комитета палаты представителей. Выкрики из зала раздались, когда шеф Пентагона повторил "мантру" о приверженности безопасности Израиля и готовности принять все необходимые меры к его защите. Активистов вывели из зала, и Остин возобновил чтение вслух заготовленного текста.
https://ria.ru/20240415/protest-1940262330.html
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в мире, сша, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пропалестинские активисты прервали выступление шефа Пентагона в конгрессе
Пропалестинские активисты дважды прервали выступление Ллойда Остина в конгрессе