https://ria.ru/20240417/vystuplenie-1940643431.html

Пропалестинские активисты прервали выступление шефа Пентагона в конгрессе

Пропалестинские активисты прервали выступление шефа Пентагона в конгрессе - РИА Новости, 17.04.2024

Пропалестинские активисты прервали выступление шефа Пентагона в конгрессе

Пропалестинские активисты дважды прервали выступление министра обороны США Ллойда Остина на бюджетных слушаниях в конгрессе. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:03

2024-04-17T19:03

2024-04-17T19:17

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ллойд остин

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пропалестинские активисты дважды прервали выступление министра обороны США Ллойда Остина на бюджетных слушаниях в конгрессе. "Полиция Капитолия, пожалуйста, выведите всех протестующих из аудитории", - отреагировал председательствующий.Слушания транслировались на сайте бюджетного комитета палаты представителей. Выкрики из зала раздались, когда шеф Пентагона повторил "мантру" о приверженности безопасности Израиля и готовности принять все необходимые меры к его защите. Активистов вывели из зала, и Остин возобновил чтение вслух заготовленного текста.

https://ria.ru/20240415/protest-1940262330.html

https://ria.ru/20231012/patsifisty-1902378571.html

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в мире, сша, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году