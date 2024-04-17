https://ria.ru/20240417/vyplaty-1940620467.html
В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка
В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка - РИА Новости, 17.04.2024
В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка
Тридцать тысяч человек получили выплаты из-за паводка в Оренбургской области, принято решение о выплате еще 30 тысячам жителям, сказал губернатор региона Денис... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:03
2024-04-17T17:03
2024-04-17T17:03
оренбургская область
россия
денис паслер
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_3a3bc8a08cdca732884b40b8396b95a0.jpg
УФА, 17 апр - РИА Новости. Тридцать тысяч человек получили выплаты из-за паводка в Оренбургской области, принято решение о выплате еще 30 тысячам жителям, сказал губернатор региона Денис Паслер эфире "Россия 24". "Тридцать тысяч человек уже получили выплаты не только первоочередные, но и по утрате имущества. Принято решение о выплате ещё 30 тысячам жителей", - сказал Паслер на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку федерального значения.
https://ria.ru/20240408/vyplata-1938670857.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8f37758aaf2d039b001bc3f7ff03c0e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка
Паслер: 30 тысяч жителей Оренбуржья получили выплаты из-за паводка