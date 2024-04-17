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В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка

В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка - РИА Новости, 17.04.2024

В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка

Тридцать тысяч человек получили выплаты из-за паводка в Оренбургской области, принято решение о выплате еще 30 тысячам жителям, сказал губернатор региона Денис... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:03

2024-04-17T17:03

2024-04-17T17:03

оренбургская область

россия

денис паслер

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 17 апр - РИА Новости. Тридцать тысяч человек получили выплаты из-за паводка в Оренбургской области, принято решение о выплате еще 30 тысячам жителям, сказал губернатор региона Денис Паслер эфире "Россия 24". "Тридцать тысяч человек уже получили выплаты не только первоочередные, но и по утрате имущества. Принято решение о выплате ещё 30 тысячам жителей", - сказал Паслер на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку федерального значения.

https://ria.ru/20240408/vyplata-1938670857.html

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оренбургская область, россия, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024