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В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка - РИА Новости, 17.04.2024
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17:03 17.04.2024
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В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка
В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка - РИА Новости, 17.04.2024
В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка
Тридцать тысяч человек получили выплаты из-за паводка в Оренбургской области, принято решение о выплате еще 30 тысячам жителям, сказал губернатор региона Денис... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:03
2024-04-17T17:03
оренбургская область
россия
денис паслер
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Тридцать тысяч человек получили выплаты из-за паводка в Оренбургской области, принято решение о выплате еще 30 тысячам жителям, сказал губернатор региона Денис Паслер эфире "Россия 24". "Тридцать тысяч человек уже получили выплаты не только первоочередные, но и по утрате имущества. Принято решение о выплате ещё 30 тысячам жителей", - сказал Паслер на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку федерального значения.
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оренбургская область, россия, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка

Паслер: 30 тысяч жителей Оренбуржья получили выплаты из-за паводка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Тридцать тысяч человек получили выплаты из-за паводка в Оренбургской области, принято решение о выплате еще 30 тысячам жителям, сказал губернатор региона Денис Паслер эфире "Россия 24".
«
"Тридцать тысяч человек уже получили выплаты не только первоочередные, но и по утрате имущества. Принято решение о выплате ещё 30 тысячам жителей", - сказал Паслер на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку федерального значения.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка
8 апреля, 17:22
 
Оренбургская областьРоссияДенис ПаслерПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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