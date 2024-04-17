Рейтинг@Mail.ru
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 17.04.2024 (обновлено: 19:15 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/vsu-1940645377.html
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности - РИА Новости, 17.04.2024
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности
Осужденные украинцы в случае их мобилизации в ряды ВСУ смогут занимать сержантские и офицерские должности, сообщила в среду председатель комитета по вопросам... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:08
2024-04-17T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Осужденные украинцы в случае их мобилизации в ряды ВСУ смогут занимать сержантские и офицерские должности, сообщила в среду председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады Елена Шуляк. Шуляк 12 апреля заявляла, что заключенные на Украине могут попасть в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении, предварительно пройдя двойной медицинский контроль и психологическую экспертизу. "В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы", – приводит пресс-служба парламента слова Шуляк. По ее словам, законопроект о привлечении осужденных в ряды ВСУ предусматривает обязательное согласие не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы такие отдельные специальные подразделения. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932402914.html
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927899068.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности

Депутат Рады: осужденные смогут занимать должности сержантов и офицеров в ВСУ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Осужденные украинцы в случае их мобилизации в ряды ВСУ смогут занимать сержантские и офицерские должности, сообщила в среду председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады Елена Шуляк.
Шуляк 12 апреля заявляла, что заключенные на Украине могут попасть в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении, предварительно пройдя двойной медицинский контроль и психологическую экспертизу.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы", – приводит пресс-служба парламента слова Шуляк.
По ее словам, законопроект о привлечении осужденных в ряды ВСУ предусматривает обязательное согласие не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы такие отдельные специальные подразделения.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом
12 марта, 03:05
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Призывники в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
На Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от ТЦК
17 февраля, 00:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала