https://ria.ru/20240417/vsu-1940645377.html
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности - РИА Новости, 17.04.2024
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности
Осужденные украинцы в случае их мобилизации в ряды ВСУ смогут занимать сержантские и офицерские должности, сообщила в среду председатель комитета по вопросам... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:08
2024-04-17T19:08
2024-04-17T19:15
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Осужденные украинцы в случае их мобилизации в ряды ВСУ смогут занимать сержантские и офицерские должности, сообщила в среду председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады Елена Шуляк. Шуляк 12 апреля заявляла, что заключенные на Украине могут попасть в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении, предварительно пройдя двойной медицинский контроль и психологическую экспертизу. "В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы", – приводит пресс-служба парламента слова Шуляк. По ее словам, законопроект о привлечении осужденных в ряды ВСУ предусматривает обязательное согласие не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы такие отдельные специальные подразделения. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932402914.html
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927899068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине могут разрешить осужденным занимать офицерские должности
Депутат Рады: осужденные смогут занимать должности сержантов и офицеров в ВСУ
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Осужденные украинцы в случае их мобилизации в ряды ВСУ смогут занимать сержантские и офицерские должности, сообщила в среду председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады Елена Шуляк.
Шуляк 12 апреля заявляла, что заключенные на Украине могут попасть в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении, предварительно пройдя двойной медицинский контроль и психологическую экспертизу.
"В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы", – приводит пресс-служба парламента слова Шуляк.
По ее словам, законопроект о привлечении осужденных в ряды ВСУ предусматривает обязательное согласие не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы такие отдельные специальные подразделения.
Владимир Зеленский
16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.