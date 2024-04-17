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Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 17.04.2024
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15:24 17.04.2024 (обновлено: 16:07 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 17.04.2024
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре
В районе Часова Яра сложилась критическая ситуация для украинских войск, поэтому Киев перебрасывает туда резервы с других направлений, заявил британский эксперт РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:24
2024-04-17T16:07
в мире
часов яр
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
киев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В районе Часова Яра сложилась критическая ситуация для украинских войск, поэтому Киев перебрасывает туда резервы с других направлений, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Украинцы уже поняли, что для ВСУ (на этом участке фронта. — Прим. ред.) наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии", — сказал аналитик.Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения населенного пункта пока рано, но оно приближается.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах города.Читайте в Дзен: Бегут из страны. В Германии разгорелся крупнейший кризис. Удар по России вернулся бумерангомГород потерян: признание Сырского повергло в шок военного эксперта. Ситуация крайне опасная
https://ria.ru/20240417/krivonos-1940585366.html
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донецкая народная республика
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в мире, часов яр, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, киев
В мире, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Киев
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре

Меркурис: ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за критической ситуации

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В районе Часова Яра сложилась критическая ситуация для украинских войск, поэтому Киев перебрасывает туда резервы с других направлений, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Украинцы уже поняли, что для ВСУ (на этом участке фронта. — Прим. ред.) наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии", — сказал аналитик.
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения населенного пункта пока рано, но оно приближается.
На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах города.
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В миреЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииКиев
 
 
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