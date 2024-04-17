https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html

Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре

Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 17.04.2024

Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре

В районе Часова Яра сложилась критическая ситуация для украинских войск, поэтому Киев перебрасывает туда резервы с других направлений, заявил британский эксперт РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:24

2024-04-17T15:24

2024-04-17T16:07

в мире

часов яр

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В районе Часова Яра сложилась критическая ситуация для украинских войск, поэтому Киев перебрасывает туда резервы с других направлений, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Украинцы уже поняли, что для ВСУ (на этом участке фронта. — Прим. ред.) наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии", — сказал аналитик.Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения населенного пункта пока рано, но оно приближается.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах города.Читайте в Дзен: Бегут из страны. В Германии разгорелся крупнейший кризис. Удар по России вернулся бумерангомГород потерян: признание Сырского повергло в шок военного эксперта. Ситуация крайне опасная

https://ria.ru/20240417/krivonos-1940585366.html

https://ria.ru/20240414/merkuris-1939992878.html

часов яр

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, часов яр, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, киев