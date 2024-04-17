https://ria.ru/20240417/vsu-1940570739.html

ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов

ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов - РИА Новости, 17.04.2024

ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов

Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:46

2024-04-17T13:46

2024-04-17T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что боевые действия на времевском направлении, что на стыке Запорожской области и ДНР, активизировались. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков. "Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину", - сказал Рогов. По его словам, село Урожайное находится в серой зоне, бои за него продолжаются.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины