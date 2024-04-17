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ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/vsu-1940570739.html
ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов
ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов - РИА Новости, 17.04.2024
ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов
Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:46
2024-04-17T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что боевые действия на времевском направлении, что на стыке Запорожской области и ДНР, активизировались. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков. "Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину", - сказал Рогов. По его словам, село Урожайное находится в серой зоне, бои за него продолжаются.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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запорожская область
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ утратили часть занятых при контрнаступлении позиций под Урожайным

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что боевые действия на времевском направлении, что на стыке Запорожской области и ДНР, активизировались. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков.
"Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину", - сказал Рогов. По его словам, село Урожайное находится в серой зоне, бои за него продолжаются.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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