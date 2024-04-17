ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ утратили часть занятых при контрнаступлении позиций под Урожайным
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении
Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что боевые действия на времевском направлении, что на стыке Запорожской области и ДНР, активизировались. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков.
"Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину", - сказал Рогов. По его словам, село Урожайное находится в серой зоне, бои за него продолжаются.