https://ria.ru/20240417/vostochnyy-1940635693.html

Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном

Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном - РИА Новости, 17.04.2024

Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме "Восточный" и... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:09

2024-04-17T18:09

2024-04-17T18:27

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме "Восточный" и оформить необходимые документы.Первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный" состоялся 11 апреля 2024 года. С космодрома стартовала тяжёлая версия ракеты - "Ангара-А5".Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что после пуска ракеты на стартовом столе "практически даже краска не облупилась" и поблагодарил его строителей за труд. "Спасибо, согласен. Нужно всё сдавать и оформлять документы, нечего бояться. Всё работает, всё нормально... Надо довести до конца. Всё ясно. С документами, с бумагами, с их огромным количеством нужно разобраться и всё. Надо сделать это", - сказал Путин."Владимир Владимирович, на контроле. Вместе с Генеральной Прокуратурой и зампредседателя правительства Хуснуллиным постоянно занимаемся этой проблемой... Вы правы, 99% - строительная готовность, а сдано – 40%", - ответил Борисов.Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола "не 99%, а все 100%". "Пусть заканчивают оформление, бумаги пусть сделают", - сказал президент.Кроме того, Путин и Борисов обсудили предстоящее строительство стартового стола для ракеты сверхтяжёлого класса (как ожидается, она понадобится для пилотируемых полётов к Луне). Президент уточнил у главы "Роскосмоса", нужно ли построить для сверхтяжелой ракеты ещё один стол. Борисов доложил, что его планируют построить на "Восточном".

https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html

https://ria.ru/20240411/raketa-1939437810.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, восточный (космодром)