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Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном - РИА Новости, 17.04.2024
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18:09 17.04.2024 (обновлено: 18:27 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/vostochnyy-1940635693.html
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном - РИА Новости, 17.04.2024
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме "Восточный" и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:09
2024-04-17T18:27
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме "Восточный" и оформить необходимые документы.Первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный" состоялся 11 апреля 2024 года. С космодрома стартовала тяжёлая версия ракеты - "Ангара-А5".Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что после пуска ракеты на стартовом столе "практически даже краска не облупилась" и поблагодарил его строителей за труд. "Спасибо, согласен. Нужно всё сдавать и оформлять документы, нечего бояться. Всё работает, всё нормально... Надо довести до конца. Всё ясно. С документами, с бумагами, с их огромным количеством нужно разобраться и всё. Надо сделать это", - сказал Путин."Владимир Владимирович, на контроле. Вместе с Генеральной Прокуратурой и зампредседателя правительства Хуснуллиным постоянно занимаемся этой проблемой... Вы правы, 99% - строительная готовность, а сдано – 40%", - ответил Борисов.Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола "не 99%, а все 100%". "Пусть заканчивают оформление, бумаги пусть сделают", - сказал президент.Кроме того, Путин и Борисов обсудили предстоящее строительство стартового стола для ракеты сверхтяжёлого класса (как ожидается, она понадобится для пилотируемых полётов к Луне). Президент уточнил у главы "Роскосмоса", нужно ли построить для сверхтяжелой ракеты ещё один стол. Борисов доложил, что его планируют построить на "Восточном".
https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, восточный (космодром)
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Восточный (космодром)
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном

Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты "Ангара" на Восточном

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКосмодром Восточный
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Космодром Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме "Восточный" и оформить необходимые документы.
Первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный" состоялся 11 апреля 2024 года. С космодрома стартовала тяжёлая версия ракеты - "Ангара-А5".
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием
11 апреля, 21:26
Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что после пуска ракеты на стартовом столе "практически даже краска не облупилась" и поблагодарил его строителей за труд. "Спасибо, согласен. Нужно всё сдавать и оформлять документы, нечего бояться. Всё работает, всё нормально... Надо довести до конца. Всё ясно. С документами, с бумагами, с их огромным количеством нужно разобраться и всё. Надо сделать это", - сказал Путин.
"Владимир Владимирович, на контроле. Вместе с Генеральной Прокуратурой и зампредседателя правительства Хуснуллиным постоянно занимаемся этой проблемой... Вы правы, 99% - строительная готовность, а сдано – 40%", - ответил Борисов.
Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола "не 99%, а все 100%". "Пусть заканчивают оформление, бумаги пусть сделают", - сказал президент.
Кроме того, Путин и Борисов обсудили предстоящее строительство стартового стола для ракеты сверхтяжёлого класса (как ожидается, она понадобится для пилотируемых полётов к Луне). Президент уточнил у главы "Роскосмоса", нужно ли построить для сверхтяжелой ракеты ещё один стол. Борисов доложил, что его планируют построить на "Восточном".
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос"
11 апреля, 19:01
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосВосточный (космодром)
 
 
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