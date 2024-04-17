https://ria.ru/20240417/vostochnyy-1940635693.html
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном - РИА Новости, 17.04.2024
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме "Восточный" и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:09
2024-04-17T18:09
2024-04-17T18:27
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме "Восточный" и оформить необходимые документы.Первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный" состоялся 11 апреля 2024 года. С космодрома стартовала тяжёлая версия ракеты - "Ангара-А5".Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что после пуска ракеты на стартовом столе "практически даже краска не облупилась" и поблагодарил его строителей за труд. "Спасибо, согласен. Нужно всё сдавать и оформлять документы, нечего бояться. Всё работает, всё нормально... Надо довести до конца. Всё ясно. С документами, с бумагами, с их огромным количеством нужно разобраться и всё. Надо сделать это", - сказал Путин."Владимир Владимирович, на контроле. Вместе с Генеральной Прокуратурой и зампредседателя правительства Хуснуллиным постоянно занимаемся этой проблемой... Вы правы, 99% - строительная готовность, а сдано – 40%", - ответил Борисов.Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола "не 99%, а все 100%". "Пусть заканчивают оформление, бумаги пусть сделают", - сказал президент.Кроме того, Путин и Борисов обсудили предстоящее строительство стартового стола для ракеты сверхтяжёлого класса (как ожидается, она понадобится для пилотируемых полётов к Луне). Президент уточнил у главы "Роскосмоса", нужно ли построить для сверхтяжелой ракеты ещё один стол. Борисов доложил, что его планируют построить на "Восточном".
https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html
https://ria.ru/20240411/raketa-1939437810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, восточный (космодром)
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Восточный (космодром)
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном
Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты "Ангара" на Восточном
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме "Восточный" и оформить необходимые документы.
Первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный" состоялся 11 апреля 2024 года. С космодрома стартовала тяжёлая версия ракеты - "Ангара-А5".
Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что после пуска ракеты на стартовом столе "практически даже краска не облупилась" и поблагодарил его строителей за труд. "Спасибо, согласен. Нужно всё сдавать и оформлять документы, нечего бояться. Всё работает, всё нормально... Надо довести до конца. Всё ясно. С документами, с бумагами, с их огромным количеством нужно разобраться и всё. Надо сделать это", - сказал Путин.
"Владимир Владимирович, на контроле. Вместе с Генеральной Прокуратурой и зампредседателя правительства Хуснуллиным постоянно занимаемся этой проблемой... Вы правы, 99% - строительная готовность, а сдано – 40%", - ответил Борисов.
Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола "не 99%, а все 100%". "Пусть заканчивают оформление, бумаги пусть сделают", - сказал президент.
Кроме того, Путин и Борисов обсудили предстоящее строительство стартового стола для ракеты сверхтяжёлого класса (как ожидается, она понадобится для пилотируемых полётов к Луне). Президент уточнил у главы "Роскосмоса", нужно ли построить для сверхтяжелой ракеты ещё один стол. Борисов доложил, что его планируют построить на "Восточном".