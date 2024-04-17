https://ria.ru/20240417/voprosy-1940593574.html

Кулеба заявил, что у него появились вопросы к Кэмерону

Кулеба заявил, что у него появились вопросы к Кэмерону - РИА Новости, 17.04.2024

Кулеба заявил, что у него появились вопросы к Кэмерону

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после помощи британских ВВС в отражении иранской атаки на Израиль у него появились вопросы к министру иностранных... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:21

2024-04-17T15:21

2024-04-17T16:49

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после помощи британских ВВС в отражении иранской атаки на Израиль у него появились вопросы к министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, по его словам, у них будет честный разговор. "Когда я увидел, что произошло с иранской атакой на Израиль... У меня появились новые вопросы, и я с нетерпением жду предстоящих встреч, в том числе с Кэмероном, которая, как ожидается, состоится на этой неделе, чтобы провести открытые дискуссии", - сказал Кулеба в интервью радиостанции LBC. Ранее Кэмерон заявил, что Лондон не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе дронами, как британские ВВС сделали это в ходе иранской атаки на Израиль, из-за риска эскалации конфликта. После начала иранской атаки на Израиль Британия переместила несколько дополнительных истребителей и заправщиков в ближневосточный регион. Минобороны королевства сообщило, что истребители будут перехватывать любые объекты и воздушные атаки в пределах досягаемости британских миссий. Позднее премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что британские ВВС сбили несколько иранских дронов, отражая атаку на Израиль. Глава МИД Украины заявил, что слова союзников о том, что помощь Украине в борьбе с российскими ракетами приведет к эскалации конфликта недопустимы. "У меня будет очень честный разговор с Дэвидом", - подчеркнул он. Кулеба также отметил, что на прошлой неделе на встрече в Брюсселе у него с Кэмероном были "неудобные разговоры". Он также подчеркнул, что задавал союзникам в частном порядке, а также на встрече со всеми министрами иностранных дел НАТО, вопрос, почему они не могут без промедления доставить на Украину хотя бы семь систем Patriot. На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240417/vagenknekht-1940520951.html

https://ria.ru/20240416/borrel-1940462169.html

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