В Ишиме наращивают гребень дамбы в ожидании прихода большой воды
В Ишиме активно наращивают гребень дамбы в ожидании прихода большой воды по реке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Гребень дамбы в районе очистных сооружений активно наращивают в городе Ишиме Тюменской области в ожидании прихода большой воды по реке Ишим, сообщил заместитель главы города Дмитрий Лизунов.
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"На сегодня мы проводим работы – поднимаем гребень дамбы мешками на метр, ждем большую воду. Соответственно, у нас порядка 650 человек, техника. Набиваем мешки, завозим на дамбу, загружаем. Делаем все мероприятия, чтобы защитить и сады, и, соответственно, очистные сооружения", - рассказал Лизунов в эфире телеканала "Россия 24".
В пресс-службе администрации города пояснили, что работы по укреплению дамбы в районе очистных сооружений ведутся непрерывно. Во вторник местные жители трудились до позднего вечера, более трехсот добровольцев наполняли мешки и с их помощью наращивали гребень дамбы от железнодорожного моста до очистных сооружений - удалось выполнить 386 метров насыпи шириной 4 метра. В среду работы продолжаются. К мероприятиям подключились старшеклассники и студенты, кадеты и юнармейцы, курсанты, общественники, коллективы ишимских организаций и компаний, муниципальные служащие.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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