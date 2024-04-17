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В Ишиме наращивают гребень дамбы в ожидании прихода большой воды - РИА Новости, 17.04.2024
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15:04 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/voda-1940589495.html
В Ишиме наращивают гребень дамбы в ожидании прихода большой воды
В Ишиме наращивают гребень дамбы в ожидании прихода большой воды - РИА Новости, 17.04.2024
В Ишиме наращивают гребень дамбы в ожидании прихода большой воды
Гребень дамбы в районе очистных сооружений активно наращивают в городе Ишиме Тюменской области в ожидании прихода большой воды по реке Ишим, сообщил заместитель РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:04
2024-04-17T15:04
общество
ишим
тюменская область
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Гребень дамбы в районе очистных сооружений активно наращивают в городе Ишиме Тюменской области в ожидании прихода большой воды по реке Ишим, сообщил заместитель главы города Дмитрий Лизунов. "На сегодня мы проводим работы – поднимаем гребень дамбы мешками на метр, ждем большую воду. Соответственно, у нас порядка 650 человек, техника. Набиваем мешки, завозим на дамбу, загружаем. Делаем все мероприятия, чтобы защитить и сады, и, соответственно, очистные сооружения", - рассказал Лизунов в эфире телеканала "Россия 24". В пресс-службе администрации города пояснили, что работы по укреплению дамбы в районе очистных сооружений ведутся непрерывно. Во вторник местные жители трудились до позднего вечера, более трехсот добровольцев наполняли мешки и с их помощью наращивали гребень дамбы от железнодорожного моста до очистных сооружений - удалось выполнить 386 метров насыпи шириной 4 метра. В среду работы продолжаются. К мероприятиям подключились старшеклассники и студенты, кадеты и юнармейцы, курсанты, общественники, коллективы ишимских организаций и компаний, муниципальные служащие. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240417/voda-1940585786.html
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939294090.html
ишим
тюменская область
тобол (река)
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общество, ишим, тюменская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024
Общество, Ишим, Тюменская область, Тобол (река), Наводнения в России — 2024
В Ишиме наращивают гребень дамбы в ожидании прихода большой воды

В Ишиме активно наращивают гребень дамбы в ожидании прихода большой воды по реке

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Гребень дамбы в районе очистных сооружений активно наращивают в городе Ишиме Тюменской области в ожидании прихода большой воды по реке Ишим, сообщил заместитель главы города Дмитрий Лизунов.
«
"На сегодня мы проводим работы – поднимаем гребень дамбы мешками на метр, ждем большую воду. Соответственно, у нас порядка 650 человек, техника. Набиваем мешки, завозим на дамбу, загружаем. Делаем все мероприятия, чтобы защитить и сады, и, соответственно, очистные сооружения", - рассказал Лизунов в эфире телеканала "Россия 24".
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В пресс-службе администрации города пояснили, что работы по укреплению дамбы в районе очистных сооружений ведутся непрерывно. Во вторник местные жители трудились до позднего вечера, более трехсот добровольцев наполняли мешки и с их помощью наращивали гребень дамбы от железнодорожного моста до очистных сооружений - удалось выполнить 386 метров насыпи шириной 4 метра. В среду работы продолжаются. К мероприятиям подключились старшеклассники и студенты, кадеты и юнармейцы, курсанты, общественники, коллективы ишимских организаций и компаний, муниципальные служащие.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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ОбществоИшимТюменская областьТобол (река)Наводнения в России — 2024
 
 
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