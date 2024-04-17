Вода в Орске отходит, некоторые жители уже вернулись в квартиры

ОРСК (Оренбургская область), 17 апр - РИА Новости. Вода в Орске после затопления продолжает отступать, некоторые местные жители вернулись в свои квартиры, где нет света, газа и воды, передаёт корреспондент РИА Новости. Вода уже сошла на улице Докучаева, которая находилась на первой линии затопления. У тех, кто жил на пятом этаже, вода не добралась до квартир, а вот на первом этаже она поднималась на 1 метр. "Ну как-то метр, вода стояла. То, что было на полу, вот оно на метр промокло", - рассказала орчанка. Вещи она пока не выкидывала, так как некому, и сначала нужно попробовать высушить. "Мы без воды, без света, без газа вот сейчас сидим. То говорили, надо откачивать, потом вам газ дадут. Сегодня газ ходили, хотели включить. Взяли вообще, переключили. До обеда вода была, сейчас взяли и воду отключили", - рассказала женщина. Орчанка добавила, что в среду у них была комиссия, которая смотрела уровень воды в квартирах. "Но сказали, будет следующая, это имущественная", - уточнила она. По наблюдению корреспондента, на некоторых домах мелом пишут номер комиссии для тех жителей квартир, которых не смогли найти. Также по улицам разводят большие, новые контейнеры для мусора, потому что старые либо сломаны, либо их унесло, либо они заполнены водой. На площади Гагарина, которая 3 дня назад была затоплена, воды почти нет. Там уже запустили поток машин, который следует из Старого города. В район Старый город ходит общественный транспорт, но им и другим автомобилистам приходится стоять в пробке, так как на дороге реверсивное движение. Его используют из-за сильных повреждений дороги. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
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ОРСК (Оренбургская область), 17 апр - РИА Новости. Вода в Орске после затопления продолжает отступать, некоторые местные жители вернулись в свои квартиры, где нет света, газа и воды, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вода уже сошла на улице Докучаева, которая находилась на первой линии затопления. У тех, кто жил на пятом этаже, вода не добралась до квартир, а вот на первом этаже она поднималась на 1 метр.
"Ну как-то метр, вода стояла. То, что было на полу, вот оно на метр промокло", - рассказала орчанка.
Вещи она пока не выкидывала, так как некому, и сначала нужно попробовать высушить.
«
"Мы без воды, без света, без газа вот сейчас сидим. То говорили, надо откачивать, потом вам газ дадут. Сегодня газ ходили, хотели включить. Взяли вообще, переключили. До обеда вода была, сейчас взяли и воду отключили", - рассказала женщина.
Орчанка добавила, что в среду у них была комиссия, которая смотрела уровень воды в квартирах.
«
"Но сказали, будет следующая, это имущественная", - уточнила она.
По наблюдению корреспондента, на некоторых домах мелом пишут номер комиссии для тех жителей квартир, которых не смогли найти.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Также по улицам разводят большие, новые контейнеры для мусора, потому что старые либо сломаны, либо их унесло, либо они заполнены водой.
На площади Гагарина, которая 3 дня назад была затоплена, воды почти нет. Там уже запустили поток машин, который следует из Старого города.
В район Старый город ходит общественный транспорт, но им и другим автомобилистам приходится стоять в пробке, так как на дороге реверсивное движение. Его используют из-за сильных повреждений дороги.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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