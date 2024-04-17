https://ria.ru/20240417/vlasti-1940543710.html
На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика
На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика - РИА Новости, 17.04.2024
На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика
Учительницу рисования школы в кубанском Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за отказа убрать телефон, уволили. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:04
2024-04-17T12:04
2024-04-17T12:22
происшествия
туапсе
туапсинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940544568_0:130:430:372_1920x0_80_0_0_18a60f04213603582d49501c1c54c492.jpg
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Учительницу рисования школы в кубанском Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за отказа убрать телефон, уволили. В среду в сети распространилось видео инцидента. Краевые прокуратура и ГУМВД организовали проверки по факту причинения учителем МБОУ СОШ №3 города Туапсе телесных повреждений ученику во время урока. "Педагога сразу же уволили", - прокомментировали РИА Новости в администрации Туапсинского района, добавив, что инцидент произошел месяц назад. Как уточнили РИА Новости в учебном учреждении, речь идет об учителе ИЗО и технологии. Инцидент произошел на уроке в 7-м классе - педагог просила школьника убрать телефон, но тот отказывался.
https://ria.ru/20240131/dagestan-1924594613.html
туапсе
туапсинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940544568_0:90:430:413_1920x0_80_0_0_94ca8cbf7a1b93b00cd172caf4cbba21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсе, туапсинский район
Происшествия, Туапсе, Туапсинский район
На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика
Власти Туапсе: учительницу, скинувшую на пол и пнувшую школьника, уволили