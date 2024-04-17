https://ria.ru/20240417/vlasti-1940543710.html

На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика

На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика - РИА Новости, 17.04.2024

На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика

Учительницу рисования школы в кубанском Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за отказа убрать телефон, уволили. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:04

2024-04-17T12:04

2024-04-17T12:22

происшествия

туапсе

туапсинский район

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Учительницу рисования школы в кубанском Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за отказа убрать телефон, уволили. В среду в сети распространилось видео инцидента. Краевые прокуратура и ГУМВД организовали проверки по факту причинения учителем МБОУ СОШ №3 города Туапсе телесных повреждений ученику во время урока. "Педагога сразу же уволили", - прокомментировали РИА Новости в администрации Туапсинского района, добавив, что инцидент произошел месяц назад. Как уточнили РИА Новости в учебном учреждении, речь идет об учителе ИЗО и технологии. Инцидент произошел на уроке в 7-м классе - педагог просила школьника убрать телефон, но тот отказывался.

https://ria.ru/20240131/dagestan-1924594613.html

туапсе

туапсинский район

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происшествия, туапсе, туапсинский район