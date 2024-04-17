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На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика - РИА Новости, 17.04.2024
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12:04 17.04.2024 (обновлено: 12:22 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/vlasti-1940543710.html
На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика
На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика - РИА Новости, 17.04.2024
На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика
Учительницу рисования школы в кубанском Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за отказа убрать телефон, уволили. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:04
2024-04-17T12:22
происшествия
туапсе
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Учительницу рисования школы в кубанском Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за отказа убрать телефон, уволили. В среду в сети распространилось видео инцидента. Краевые прокуратура и ГУМВД организовали проверки по факту причинения учителем МБОУ СОШ №3 города Туапсе телесных повреждений ученику во время урока. "Педагога сразу же уволили", - прокомментировали РИА Новости в администрации Туапсинского района, добавив, что инцидент произошел месяц назад. Как уточнили РИА Новости в учебном учреждении, речь идет об учителе ИЗО и технологии. Инцидент произошел на уроке в 7-м классе - педагог просила школьника убрать телефон, но тот отказывался.
https://ria.ru/20240131/dagestan-1924594613.html
туапсе
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происшествия, туапсе, туапсинский район
Происшествия, Туапсе, Туапсинский район
На Кубани уволили учительницу рисования, пнувшую ученика

Власти Туапсе: учительницу, скинувшую на пол и пнувшую школьника, уволили

© СоцсетиУчительница рисования в кубанском Туапсе за шиворот скинула ученика со стула
Учительница рисования в кубанском Туапсе за шиворот скинула ученика со стула
© Соцсети
Учительница рисования в кубанском Туапсе за шиворот скинула ученика со стула
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Учительницу рисования школы в кубанском Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за отказа убрать телефон, уволили.
В среду в сети распространилось видео инцидента. Краевые прокуратура и ГУМВД организовали проверки по факту причинения учителем МБОУ СОШ №3 города Туапсе телесных повреждений ученику во время урока.
«
"Педагога сразу же уволили", - прокомментировали РИА Новости в администрации Туапсинского района, добавив, что инцидент произошел месяц назад.
Как уточнили РИА Новости в учебном учреждении, речь идет об учителе ИЗО и технологии. Инцидент произошел на уроке в 7-м классе - педагог просила школьника убрать телефон, но тот отказывался.
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