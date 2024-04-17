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Александр Вайно: молодыми предпринимателями движут не только деньги

Александр Вайно: молодыми предпринимателями движут не только деньги - РИА Новости, 17.04.2024

Александр Вайно: молодыми предпринимателями движут не только деньги

Государство крайне заинтересовано в том, чтобы молодежное предпринимательство в России процветало, заявил Директор Центра молодежных инициатив Агентства... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:00

2024-04-17T11:00

2024-04-17T11:00

россия

москва

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агентство стратегических инициатив (аси)

брикс

госдума рф

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

предприниматели

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Государство крайне заинтересовано в том, чтобы молодежное предпринимательство в России процветало, заявил Директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. В интервью РИА Новости он рассказал, чем занимаются молодые предприниматели в России и находят ли они время на любовь. Беседовал Серго Кухианидзе.— Давайте для начала разберемся в термине, кто он – молодой российский предприниматель, каков его возраст?— Давайте, это на самом деле очень важно. Хотя бы потому, что такого термина в России до сих пор нет. По крайней мере, официально закрепленного. Да, есть словосочетание молодой предприниматель. К этой группе относят всех в возрасте от 14 до 35 лет, поскольку, согласно федеральному закону, граждане этой социально-демографической группы считаются молодежью.— Странно, не великоват ли разброс в 21 год?!— Особенно когда речь идет о целевой поддержке молодых предпринимателей. Работать тут приходится либо со всеми, либо никак. Но ведь это неправильно. Та поддержка, которая нужна, например, делающему первые шаги в бизнесе 16-летнему парню или девушке, вряд ли подойдет предпринимателю 34 лет со своим производством.Конечно, с термином "молодой предприниматель" надо разбираться. И чем скорее, тем лучше. Свои мысли на этот счет, относительно сегментации этого понятия, мы с коллегами передали в комитет по молодежной политике Госдумы. Надеемся, что ясность в этом вопросе в ближайшее время будет наведена. Сейчас во всяком случае это предложение входит в один из пакетов поправок к закону по молодежной политике.— С какого возраста вообще молодые люди в России начинают заниматься бизнесом?— Все зависит от того, что считать бизнесом. Знаю случаи, когда ребята 8-12 лет начинают заниматься мелкой куплей-продажей. В одном месте, условно говоря, покупают ватрушку за рубль, а в другом реализуют ее по два. Неудивительно, что есть страны, где подобное микропредпринимательство даже культивируется. Юноша, девушка официально все оформляют, платят налоги с того, что зарабатывают, а потом эта деловая история даже становится дополнительным плюсом при их поступлении в вуз.В России молодой человек, девушка по закону могут начать заниматься предпринимательством с 14 лет. Но в таком возрасте назвать их предпринимателями в классическом смысле слова можно, конечно, с большой натяжкой. В подавляющем большинстве все эти ребята, как правило, самозанятые, работающие кто в IT-отрасли, кто в торговле, кто в сфере beauty-услуг. Маникюр, например, делают клиентам, красят волосы, переустанавливают Windows, разрабатывают сайты, дизайн… По официальной статистике, количество несовершеннолетних самозанятых в стране превысило 80 тысяч человек, что немало.— А сколько сегодня в стране тех, кто попадает под категорию "молодой предприниматель"?— Число самозанятых граждан в возрасте до 35 лет составляет более половины (53%) всех самозанятых: в этой категории предпринимательскую деятельность осуществляют 5,2 миллиона молодых людей. По состоянию на 1 марта 2024 года количество индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет в России составляет 993 тысячи человек (24%), то есть каждый четвертый предприниматель является представителем молодежи.Что касается областей приложения сил молодых предпринимателей, то на первом месте стоит торговля, на втором – информационные технологии, на третьем – рабочие специальности, которые сегодня привлекают повышенное внимание. Что неудивительно, поскольку зарплаты там намного выше, чем по остальным направлениям. Представители строительных профессий, допустим, могут зарабатывать сейчас до 300 тысяч рублей в месяц.В качестве самозанятых молодые предприниматели занимаются также преподавательской деятельностью, репетиторством, оказывают разную помощь на дому, работают курьерами.Впрочем, никаких препятствий нет. Максимально открыта сегодня дорога для молодых предпринимателей в отраслях, занятых, например, импортозамещением программного обеспечения.— Какие города, регионы тут лидеры?— Прежде всего, это крупные города, где, понятно, всегда больше возможностей. Москва, Питер, Нижний Новгород, Екатеринбург, Свердловская область, Тюмень, Новосибирск. Прекрасные показатели по несовершеннолетним самозанятым демонстрирует Татарстан.— Слушайте, да вы просто ломаете представление о молодежи страны. Помните, что писал 24-летний Лермонтов о сверстниках: "Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно…". А нынешнее молодое поколение россиян, оказывается, такое активное!— Это точно, пассивным его никак не назовешь. Сегодня молодые люди стремятся как можно раньше уйти от родительской опеки, самостоятельно выстроить свою жизнь, иметь достойные условия труда и зарабатывать достойные деньги. В некоторых случаях они куда более активны, чем взрослые.При этом деньги – не единственное, что движет молодыми людьми. Знаете, мы недавно общались с банками, так вот, согласно их исследованиям, молодой предприниматель в России тратит немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным. То есть он социально ориентирован, хочет, чтобы не только ему было хорошо, но чтобы и вокруг него было все хорошо. Причем чтобы хорошо было не через десять лет, а сейчас.Молодежь, как никто, особенно остро чувствует сегодня свою ответственность по отношению к будущему планеты, к природе, ей отлично понятна экологическая повестка, на основе которой, к слову, построено достаточно большое количество молодежных программ. Молодежь активно участвует в разных форумах, проектах, инициативах. Думаю, в ближайшее время поменяют свой формат и молодежные дни на ПМЭФ и ВЭФ, станут более широко представленными как по числу участников, так и по обсуждаемым темам.— Нет ли в этой активности обратной стороны? Молодые люди так заняты работой, своими делами, остается ли время на любовь? Ведь с демографией в России ситуация критическая!— Приведу лишь один факт: каждый год повышается возраст появления в молодой семье первого ребенка. Если в 2021 году первый ребенок рождался у тех, кому в среднем было 28 лет, то сейчас уже у тех, кому 29 лет. Но демография – это, разумеется, не только проблема молодых. Ее надо комплексно решать на государственном уровне.Необходимо развивать условия для того, чтобы создавалось больше молодых семей. Речь, прежде всего, о жилье. Сейчас есть ряд льготных программ, но их необходимо расширять и увеличивать государственную поддержку. Мы прорабатывали несколько вариантов: рассуждали о возможности применения льготной ипотеки для широкой аудитории молодежи.В первую очередь, мы говорим о молодых специалистах, которые переезжают в новый для себя регион, чтобы работать в ключевых для государства отраслях. Здесь важно снизить порог входа для покупки жилья. Привлекая таким образом молодых специалистов, можно решить проблему нехватки кадров в промышленности.— Молодые бизнесмены чувствуют поддержку со стороны государства?— Государство крайне заинтересовано в том, чтобы молодежное предпринимательство в России процветало, это один из фокусов развития отечественной экономики. С другой стороны, не могу не напомнить, что большинство программ по поддержке молодых предпринимателей были запущены в стране лишь три-четыре года назад.Говорить о каких-то значительных результатах пока рано. Неудивительно, но, по моим ощущениям, серьезный процент молодых предпринимателей не знает о существующих мерах поддержки со стороны государства.— В чем суть этих мер поддержки?— Это, например, гранты, которые выдаются министерством экономического развития индивидуальным предпринимателям до 25 лет под конкретные перспективные проекты. Сумма их варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, а для тех, кто трудится в Арктике, она доходит до одного миллиона.Еще один пример – Фонд "Молодежная предпринимательская инициатива", работающий в связке с платформой "Конструкториум", который выдает не гранты, а инвестиции, размер которых может составлять до 50 миллионов рублей. Несколько месяцев назад мы запустили конкурс "Создай НАШЕ". В рамках этой программы рассчитывать на финансовую помощь сможет лишь тот, кто сначала пройдет обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем докажет, что его бизнес-идея заслуживает внимания.Хотя все без конца твердят, что в России якобы нет венчурных инвестиций, они есть и предоставляются молодым предпринимателям, которые только-только начинают свое дело.— А крупный бизнес, кстати, участвует в поддержке молодежного предпринимательства или глядит на него свысока?— Нет, свысока на молодежное предпринимательство они точно не глядят. Могу сказать, что большие компании, банки работают с перспективными молодыми предпринимателями. Их поддерживают, например, "Тинькофф", такие гиганты, как "Росатом", "РусГидро", "Сибур", "Северсталь". Все они активно развивают молодежное предпринимательство, как внутри своих структур, так и за их пределами.— Есть ли примеры выхода молодых предпринимателей на рынки других стран?— Пока их мало, но они есть. Прежде всего, это касается тех, кто изначально делал свой продукт для международного рынка. Один парень из Москвы, например, весьма успешно управляет стартапом в Дубае.Знаете, не могу в этой связи не заметить, что в ОАЭ, как и во многих других странах, молодые российские специалисты ценятся куда больше, чем их британские или французские коллеги. Наших ребят так высоко ценят не только за профессионализм, но и за колоссальную устойчивость к стрессово-психологическим ситуациям!Но вообще выйти на рынок другой страны, да еще и влиять на него – задача не из легких.Это большая работа, которой мы сейчас занимаемся, в частности, в рамках БРИКС. На предстоящем саммите БРИКС в Казани будет достаточно большой молодежный блок, где мы обсудим потенциальные решения этих вопросов.Налаживаем международные контакты с партнерами мы и по отдельным странам. Ведь тема молодого предпринимательства сегодня актуальна, как никогда в мире. Хотя бы потому, что средний возраст населения большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки – это 25-30 лет.

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https://ria.ru/20231128/podderzhka_predprinimateley-1912463153.html

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Алёна Пава

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