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Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны - РИА Новости, 17.04.2024
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17:58 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/uyba-1940633552.html
Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны
Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны - РИА Новости, 17.04.2024
Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны
Территории Печоры и Ижмы в Коми могут быть включены в состав Арктической зоны РФ, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:58
2024-04-17T17:58
печора
россия
воркута
владимир уйба
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Территории Печоры и Ижмы в Коми могут быть включены в состав Арктической зоны РФ, сообщил глава республики Владимир Уйба. "У нас четыре территории - сухопутные арктические зоны – Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цильма. Плюсом мы обсудили, и это тоже вошло в проект постановления Совета Федерации, две территории – это Печора и Ижма. Вопрос давно созрел и думаю, что поскольку это вошло в проект поручения, то в большей степени вероятности, что эти территории будут переходить под арктические, тем более, что такой опыт у других территорий есть", - сказал журналистам Уйба после "Часа субъекта" в СФ. Ранее в территорию Арктической зоны России были включены Березовский и Белоярский муниципалитеты ХМАО - Югры. Благодаря этому, по информации главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, там станут доступны все арктические льготы - уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.
https://ria.ru/20240320/arktika-1934480601.html
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печора, россия, воркута, владимир уйба, совет федерации рф
Печора, Россия, Воркута, Владимир Уйба, Совет Федерации РФ
Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны

Глава Коми Уйба: Печора и Ижма могут войти в состав Арктической зоны России

© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкПечоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Территории Печоры и Ижмы в Коми могут быть включены в состав Арктической зоны РФ, сообщил глава республики Владимир Уйба.
"У нас четыре территории - сухопутные арктические зоны – Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цильма. Плюсом мы обсудили, и это тоже вошло в проект постановления Совета Федерации, две территории – это Печора и Ижма. Вопрос давно созрел и думаю, что поскольку это вошло в проект поручения, то в большей степени вероятности, что эти территории будут переходить под арктические, тем более, что такой опыт у других территорий есть", - сказал журналистам Уйба после "Часа субъекта" в СФ.
Ранее в территорию Арктической зоны России были включены Березовский и Белоярский муниципалитеты ХМАО - Югры. Благодаря этому, по информации главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, там станут доступны все арктические льготы - уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.
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ПечораРоссияВоркутаВладимир УйбаСовет Федерации РФ
 
 
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