https://ria.ru/20240417/uyba-1940633552.html

Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны

Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны - РИА Новости, 17.04.2024

Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны

Территории Печоры и Ижмы в Коми могут быть включены в состав Арктической зоны РФ, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:58

2024-04-17T17:58

2024-04-17T17:58

печора

россия

воркута

владимир уйба

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Территории Печоры и Ижмы в Коми могут быть включены в состав Арктической зоны РФ, сообщил глава республики Владимир Уйба. "У нас четыре территории - сухопутные арктические зоны – Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цильма. Плюсом мы обсудили, и это тоже вошло в проект постановления Совета Федерации, две территории – это Печора и Ижма. Вопрос давно созрел и думаю, что поскольку это вошло в проект поручения, то в большей степени вероятности, что эти территории будут переходить под арктические, тем более, что такой опыт у других территорий есть", - сказал журналистам Уйба после "Часа субъекта" в СФ. Ранее в территорию Арктической зоны России были включены Березовский и Белоярский муниципалитеты ХМАО - Югры. Благодаря этому, по информации главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, там станут доступны все арктические льготы - уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.

https://ria.ru/20240320/arktika-1934480601.html

печора

россия

воркута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

печора, россия, воркута, владимир уйба, совет федерации рф