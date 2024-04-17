Еще две территории Коми могут включить в состав Арктической зоны
Глава Коми Уйба: Печора и Ижма могут войти в состав Арктической зоны России
© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкПечоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Территории Печоры и Ижмы в Коми могут быть включены в состав Арктической зоны РФ, сообщил глава республики Владимир Уйба.
"У нас четыре территории - сухопутные арктические зоны – Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цильма. Плюсом мы обсудили, и это тоже вошло в проект постановления Совета Федерации, две территории – это Печора и Ижма. Вопрос давно созрел и думаю, что поскольку это вошло в проект поручения, то в большей степени вероятности, что эти территории будут переходить под арктические, тем более, что такой опыт у других территорий есть", - сказал журналистам Уйба после "Часа субъекта" в СФ.
Ранее в территорию Арктической зоны России были включены Березовский и Белоярский муниципалитеты ХМАО - Югры. Благодаря этому, по информации главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, там станут доступны все арктические льготы - уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.
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