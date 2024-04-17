https://ria.ru/20240417/urvoen-1940672875.html

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 сантиметров

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 сантиметров

В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра, в Оренбурге уровень упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:48

2024-04-17T21:48

2024-04-17T21:48

орск

оренбург

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра, в Оренбурге уровень упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале. "В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра. В Оренбурге уровень Урала упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240415/ural-1940263270.html

орск

оренбург

оренбургская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орск, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024