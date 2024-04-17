https://ria.ru/20240417/urvoen-1940672875.html
В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 сантиметров
В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 сантиметров
В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра, в Оренбурге уровень упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:48
2024-04-17T21:48
2024-04-17T21:48
орск
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра, в Оренбурге уровень упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале. "В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра. В Оренбурге уровень Урала упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240415/ural-1940263270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 15 см и составил 562 сантиметра