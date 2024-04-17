https://ria.ru/20240417/ukrenergo-1940651821.html

"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию

"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию - РИА Новости, 17.04.2024

"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" заявила в среду в Telegram-канале о повышении уровня потребления электроэнергии в стране на 7% по сравнению со... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:42

2024-04-17T19:42

2024-04-17T19:43

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" заявила в среду в Telegram-канале о повышении уровня потребления электроэнергии в стране на 7% по сравнению со вторником, призвала экономно ее использовать. "С утра потребление превышает вчерашний уровень на почти 7%. Это создает дополнительную нагрузку на электростанции - необходимо дополнительно включить сразу 3 блока на тепловых электростанциях. Но после трех массированных атак такой возможности нет", - говорится в сообщении "Укрэнерго". При этом в компании отметили, что импорт электроэнергии в среду вдвое ниже, чем накануне. Для поддержания безопасной работы энергосистемы снова призвали к экономному потреблению электричества. "Не включайте обогреватели и кондиционеры с 19.00 до 22.00. Не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами. Выключите дополнительное освещение и электроприборы. Бизнес и промышленность также призываем к экономии: просим уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд", - добавили в "Укрэнерго". Ранее "Укрэнерго" заявила, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, и призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940353459.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, укрэнерго