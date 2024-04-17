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"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию - РИА Новости, 17.04.2024
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19:42 17.04.2024 (обновлено: 19:43 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ukrenergo-1940651821.html
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию - РИА Новости, 17.04.2024
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию
Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" заявила в среду в Telegram-канале о повышении уровня потребления электроэнергии в стране на 7% по сравнению со... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:42
2024-04-17T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" заявила в среду в Telegram-канале о повышении уровня потребления электроэнергии в стране на 7% по сравнению со вторником, призвала экономно ее использовать. "С утра потребление превышает вчерашний уровень на почти 7%. Это создает дополнительную нагрузку на электростанции - необходимо дополнительно включить сразу 3 блока на тепловых электростанциях. Но после трех массированных атак такой возможности нет", - говорится в сообщении "Укрэнерго". При этом в компании отметили, что импорт электроэнергии в среду вдвое ниже, чем накануне. Для поддержания безопасной работы энергосистемы снова призвали к экономному потреблению электричества. "Не включайте обогреватели и кондиционеры с 19.00 до 22.00. Не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами. Выключите дополнительное освещение и электроприборы. Бизнес и промышленность также призываем к экономии: просим уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд", - добавили в "Укрэнерго". Ранее "Укрэнерго" заявила, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, и призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940353459.html
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию

"Укрэнерго": потребление электроэнергии со вторника выросло на семь процентов

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" заявила в среду в Telegram-канале о повышении уровня потребления электроэнергии в стране на 7% по сравнению со вторником, призвала экономно ее использовать.
"С утра потребление превышает вчерашний уровень на почти 7%. Это создает дополнительную нагрузку на электростанции - необходимо дополнительно включить сразу 3 блока на тепловых электростанциях. Но после трех массированных атак такой возможности нет", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
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При этом в компании отметили, что импорт электроэнергии в среду вдвое ниже, чем накануне. Для поддержания безопасной работы энергосистемы снова призвали к экономному потреблению электричества.
"Не включайте обогреватели и кондиционеры с 19.00 до 22.00. Не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами. Выключите дополнительное освещение и электроприборы. Бизнес и промышленность также призываем к экономии: просим уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд", - добавили в "Укрэнерго".
Ранее "Укрэнерго" заявила, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, и призвала экономно потреблять электроэнергию.
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Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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