https://ria.ru/20240417/ukraina-1940648165.html

Украина не просила США воевать на ее стороне, заявил шеф Пентагона

Украина не просила США воевать на ее стороне, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 17.04.2024

Украина не просила США воевать на ее стороне, заявил шеф Пентагона

Украина не просила США воевать на ее стороне в противостоянии с РФ, речь идет только о помощи в сфере безопасности, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:26

2024-04-17T19:26

2024-04-17T19:26

специальная военная операция на украине

украина

сша

ллойд остин

министерство обороны сша

в мире

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Украина не просила США воевать на ее стороне в противостоянии с РФ, речь идет только о помощи в сфере безопасности, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Они (украинцы - ред.) не просили нас сражаться за них. Они просто просят помощи в сфере безопасности", - сказал Остин на бюджетных слушаниях в конгрессе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире, вооруженные силы украины