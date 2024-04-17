Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера
Фицо призвал Европу помогать Украине на основе двусторонних отношений
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские страны и далее должны принимать решения о военной помощи Украине на основе двусторонних отношений, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"На предстоящем внеочередном саммите Европейского совета самой важной является гарантия того, что военная помощь Украине - это вопрос двустороннего характера", - сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на Фицо.
По его данным, на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с поставкой Украине систем ПВО. Фицо напомнил, что Словакии нечем помочь Украине, поскольку предыдущий кабмин отдал Киеву систему С-300, добавив, что он бы так никогда не поступил. Издание уточняет, что если на саммите будут предложения о том, что такая поддержка является вопросом двусторонних отношений, то Фицо не будет выступать против них.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.