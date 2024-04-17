https://ria.ru/20240417/ukraina-1940636618.html

Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера

Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера - РИА Новости, 17.04.2024

Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера

Европейские страны и далее должны принимать решения о военной помощи Украине на основе двусторонних отношений, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:13

2024-04-17T18:13

2024-04-17T18:17

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

украина

европейский совет

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские страны и далее должны принимать решения о военной помощи Украине на основе двусторонних отношений, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "На предстоящем внеочередном саммите Европейского совета самой важной является гарантия того, что военная помощь Украине - это вопрос двустороннего характера", - сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на Фицо. По его данным, на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с поставкой Украине систем ПВО. Фицо напомнил, что Словакии нечем помочь Украине, поскольку предыдущий кабмин отдал Киеву систему С-300, добавив, что он бы так никогда не поступил. Издание уточняет, что если на саммите будут предложения о том, что такая поддержка является вопросом двусторонних отношений, то Фицо не будет выступать против них. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.

https://ria.ru/20240413/fitso-1939845009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, европейский совет, роберт фицо