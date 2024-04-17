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Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 17.04.2024 (обновлено: 18:17 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940636618.html
Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера
Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера - РИА Новости, 17.04.2024
Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера
Европейские страны и далее должны принимать решения о военной помощи Украине на основе двусторонних отношений, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:13
2024-04-17T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
европейский совет
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские страны и далее должны принимать решения о военной помощи Украине на основе двусторонних отношений, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "На предстоящем внеочередном саммите Европейского совета самой важной является гарантия того, что военная помощь Украине - это вопрос двустороннего характера", - сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на Фицо. По его данным, на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с поставкой Украине систем ПВО. Фицо напомнил, что Словакии нечем помочь Украине, поскольку предыдущий кабмин отдал Киеву систему С-300, добавив, что он бы так никогда не поступил. Издание уточняет, что если на саммите будут предложения о том, что такая поддержка является вопросом двусторонних отношений, то Фицо не будет выступать против них. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
https://ria.ru/20240413/fitso-1939845009.html
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в мире, словакия, украина, европейский совет, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Европейский совет, Роберт Фицо
Премьер Словакии назвал помощь Украине вопросом двустороннего характера

Фицо призвал Европу помогать Украине на основе двусторонних отношений

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские страны и далее должны принимать решения о военной помощи Украине на основе двусторонних отношений, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"На предстоящем внеочередном саммите Европейского совета самой важной является гарантия того, что военная помощь Украине - это вопрос двустороннего характера", - сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на Фицо.
По его данным, на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с поставкой Украине систем ПВО. Фицо напомнил, что Словакии нечем помочь Украине, поскольку предыдущий кабмин отдал Киеву систему С-300, добавив, что он бы так никогда не поступил. Издание уточняет, что если на саммите будут предложения о том, что такая поддержка является вопросом двусторонних отношений, то Фицо не будет выступать против них.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаЕвропейский советРоберт Фицо
 
 
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