https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html

"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 17.04.2024

"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

Конфликт на Украине может закончиться быстрее, чем предполагалось ранее, из-за отказа наиболее радикально настроенных националистических батальонов ВСУ вступать РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:19

2024-04-17T17:19

2024-04-17T17:32

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киев

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владимир зеленский

ярослав хунка

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться быстрее, чем предполагалось ранее, из-за отказа наиболее радикально настроенных националистических батальонов ВСУ вступать в бой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Интересно, что за последние сутки одна из печально известных украинских военизированных организаций, использующих нацистскую символику, <…> отказалась сражаться. Они просто сказали: "Мы больше не собираемся умирать в таком количестве", — рассказал эксперт.По его мнению, нежелание наиболее преданных Киеву нацбатов воевать говорит о том, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе."Все это может закончиться намного быстрее, чем я думал, поскольку россияне постепенно продвигаются к Днепру. В ближайшие полтора месяца мы увидим, что все территории к востоку от этой реки контролируют русские", — спрогнозировал Макгрегор.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что денацификация Украины — одна из ключевых задач специальной операции. Как напомнил глава государства, действующий руководитель киевской администрации Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС (Ярославу Хунке. — Прим. ред.), напрямую участвовавшему в холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков. Это один из многих случаев проявления нацизма на Украине на государственном уровне, поэтому вопрос денацификации соседней страны остается актуальным, отметил Путин.

https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html

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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, ярослав хунка, вооруженные силы украины, министерство обороны сша