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"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 17.04.2024
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17:19 17.04.2024 (обновлено: 17:32 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html
"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 17.04.2024
"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
Конфликт на Украине может закончиться быстрее, чем предполагалось ранее, из-за отказа наиболее радикально настроенных националистических батальонов ВСУ вступать РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:19
2024-04-17T17:32
в мире
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
ярослав хунка
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться быстрее, чем предполагалось ранее, из-за отказа наиболее радикально настроенных националистических батальонов ВСУ вступать в бой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Интересно, что за последние сутки одна из печально известных украинских военизированных организаций, использующих нацистскую символику, &lt;…&gt; отказалась сражаться. Они просто сказали: "Мы больше не собираемся умирать в таком количестве", — рассказал эксперт.По его мнению, нежелание наиболее преданных Киеву нацбатов воевать говорит о том, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе."Все это может закончиться намного быстрее, чем я думал, поскольку россияне постепенно продвигаются к Днепру. В ближайшие полтора месяца мы увидим, что все территории к востоку от этой реки контролируют русские", — спрогнозировал Макгрегор.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что денацификация Украины — одна из ключевых задач специальной операции. Как напомнил глава государства, действующий руководитель киевской администрации Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС (Ярославу Хунке. — Прим. ред.), напрямую участвовавшему в холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков. Это один из многих случаев проявления нацизма на Украине на государственном уровне, поэтому вопрос денацификации соседней страны остается актуальным, отметил Путин.
https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, ярослав хунка, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

Макгрегор: отказ нацбатов ВСУ воевать говорит о скором окончании конфликта

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться быстрее, чем предполагалось ранее, из-за отказа наиболее радикально настроенных националистических батальонов ВСУ вступать в бой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Интересно, что за последние сутки одна из печально известных украинских военизированных организаций, использующих нацистскую символику, <…> отказалась сражаться. Они просто сказали: "Мы больше не собираемся умирать в таком количестве", — рассказал эксперт.
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Вчера, 15:24
По его мнению, нежелание наиболее преданных Киеву нацбатов воевать говорит о том, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе.
"Все это может закончиться намного быстрее, чем я думал, поскольку россияне постепенно продвигаются к Днепру. В ближайшие полтора месяца мы увидим, что все территории к востоку от этой реки контролируют русские", — спрогнозировал Макгрегор.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что денацификация Украины — одна из ключевых задач специальной операции. Как напомнил глава государства, действующий руководитель киевской администрации Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС (Ярославу Хунке. — Прим. ред.), напрямую участвовавшему в холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков. Это один из многих случаев проявления нацизма на Украине на государственном уровне, поэтому вопрос денацификации соседней страны остается актуальным, отметил Путин.
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