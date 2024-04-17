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В Киеве поручили полностью убрать русский язык из телеэфира за три месяца - РИА Новости, 17.04.2024
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16:53 17.04.2024 (обновлено: 17:34 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940618717.html
В Киеве поручили полностью убрать русский язык из телеэфира за три месяца
В Киеве поручили полностью убрать русский язык из телеэфира за три месяца - РИА Новости, 17.04.2024
В Киеве поручили полностью убрать русский язык из телеэфира за три месяца
Русский язык должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов через три месяца, заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:53
2024-04-17T17:34
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тарас креминь
русский язык в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Русский язык должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов через три месяца, заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. &quot;Семнадцатого июля вступает в силу пункт шестой части восьмой статьи 40 Закона Украины &quot;О медиа&quot;, которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ&quot;, — говорится в сообщении на сайте уполномоченного по защите госязыка.По его словам, после 17 июля использование негосударственного языка в эфирах допускается только в принятых участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах. Все остальные реплики должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском. Креминь отметил, что это будет способствовать прекращению режима двуязычия в телевизионных и радиоэфирах.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240327/diskriminatsiya-1936273914.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тарас Креминь, Русский язык в мире
В Киеве поручили полностью убрать русский язык из телеэфира за три месяца

Языковой омбудсмен Украины: русский язык исчезнет из телеэфира через три месяца

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Русский язык должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов через три месяца, заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
«

"Семнадцатого июля вступает в силу пункт шестой части восьмой статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ", — говорится в сообщении на сайте уполномоченного по защите госязыка.

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По его словам, после 17 июля использование негосударственного языка в эфирах допускается только в принятых участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах. Все остальные реплики должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском. Креминь отметил, что это будет способствовать прекращению режима двуязычия в телевизионных и радиоэфирах.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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