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Орбан назвал нынешнюю Украину протекторатом Запада - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940612488.html
Орбан назвал нынешнюю Украину протекторатом Запада
Орбан назвал нынешнюю Украину протекторатом Запада - РИА Новости, 17.04.2024
Орбан назвал нынешнюю Украину протекторатом Запада
Украина в настоящее время является протекторатом Запада, а не суверенным государством, Венгрия хотела бы иметь какое-то буферное образование между собой и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:37
2024-04-17T16:37
специальная военная операция на украине
украина
россия
венгрия
виктор орбан
в мире
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Украина в настоящее время является протекторатом Запада, а не суверенным государством, Венгрия хотела бы иметь какое-то буферное образование между собой и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Венгерское условие - между нами и Россией должно что-то быть... Сегодня Украина – это всего лишь западный протекторат, а не суверенное государство, но для нас главное, чтобы между нами что-то было", - сказал Орбан, выступая на конференции правых консервативных политических сил Европы, его слова приводит газета Magyar Nemzet. Он подчеркнул, что Венгрия всё равно заинтересована в продолжении торговли с Россией. "Я не критикую украинцев за то, что они защищают свою страну, но вопрос в том, делают ли они это разумно. Мне как постороннему необходимо понять причину войны. По моему собственному опыту, русские никогда не позволят Украине стать членом НАТО в ее нынешнем состоянии, потому что они хотят создать буферную зону между НАТО и собой... Это причина войны", - отметил он. Венгерский премьер, отвечая на вопрос, считает ли он себя другом президента РФ Владимира Путина, сказал, что Будапешт выступает за скорейшее мирное урегулирование, поскольку конфликт не может быть разрешен на поле боя, для его завершения необходимы переговоры, "речь идет не о дружбе с Путиным, а о реальности". Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. "Конференция национального консерватизма" с участием европейских правых политиков продолжилась в среду после того, как во вторник мэр муниципалитета Сен-Жосс-Тен-Ноде в Брюссельском столичном регионе Эмир Кир запретил ее проведение через два часа после начала, сославшись на соответствующее мнение правоохранительных органов. Решение мэра вызвало критику властей Бельгии и других стран.
https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html
https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html
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украина, россия, венгрия, виктор орбан, в мире, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире, Евросоюз, НАТО
Орбан назвал нынешнюю Украину протекторатом Запада

Орбан: Украина сейчас не суверенное государство, а протекторат Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Украина в настоящее время является протекторатом Запада, а не суверенным государством, Венгрия хотела бы иметь какое-то буферное образование между собой и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Венгерское условие - между нами и Россией должно что-то быть... Сегодня Украина – это всего лишь западный протекторат, а не суверенное государство, но для нас главное, чтобы между нами что-то было", - сказал Орбан, выступая на конференции правых консервативных политических сил Европы, его слова приводит газета Magyar Nemzet. Он подчеркнул, что Венгрия всё равно заинтересована в продолжении торговли с Россией.
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"Я не критикую украинцев за то, что они защищают свою страну, но вопрос в том, делают ли они это разумно. Мне как постороннему необходимо понять причину войны. По моему собственному опыту, русские никогда не позволят Украине стать членом НАТО в ее нынешнем состоянии, потому что они хотят создать буферную зону между НАТО и собой... Это причина войны", - отметил он.
Венгерский премьер, отвечая на вопрос, считает ли он себя другом президента РФ Владимира Путина, сказал, что Будапешт выступает за скорейшее мирное урегулирование, поскольку конфликт не может быть разрешен на поле боя, для его завершения необходимы переговоры, "речь идет не о дружбе с Путиным, а о реальности".
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Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
"Конференция национального консерватизма" с участием европейских правых политиков продолжилась в среду после того, как во вторник мэр муниципалитета Сен-Жосс-Тен-Ноде в Брюссельском столичном регионе Эмир Кир запретил ее проведение через два часа после начала, сославшись на соответствующее мнение правоохранительных органов. Решение мэра вызвало критику властей Бельгии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанВ миреЕвросоюзНАТО
 
 
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