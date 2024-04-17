https://ria.ru/20240417/ukraina-1940612488.html

Орбан назвал нынешнюю Украину протекторатом Запада

Орбан назвал нынешнюю Украину протекторатом Запада - РИА Новости, 17.04.2024

Орбан назвал нынешнюю Украину протекторатом Запада

Украина в настоящее время является протекторатом Запада, а не суверенным государством, Венгрия хотела бы иметь какое-то буферное образование между собой и... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:37

2024-04-17T16:37

2024-04-17T16:37

специальная военная операция на украине

украина

россия

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нато

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БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Украина в настоящее время является протекторатом Запада, а не суверенным государством, Венгрия хотела бы иметь какое-то буферное образование между собой и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Венгерское условие - между нами и Россией должно что-то быть... Сегодня Украина – это всего лишь западный протекторат, а не суверенное государство, но для нас главное, чтобы между нами что-то было", - сказал Орбан, выступая на конференции правых консервативных политических сил Европы, его слова приводит газета Magyar Nemzet. Он подчеркнул, что Венгрия всё равно заинтересована в продолжении торговли с Россией. "Я не критикую украинцев за то, что они защищают свою страну, но вопрос в том, делают ли они это разумно. Мне как постороннему необходимо понять причину войны. По моему собственному опыту, русские никогда не позволят Украине стать членом НАТО в ее нынешнем состоянии, потому что они хотят создать буферную зону между НАТО и собой... Это причина войны", - отметил он. Венгерский премьер, отвечая на вопрос, считает ли он себя другом президента РФ Владимира Путина, сказал, что Будапешт выступает за скорейшее мирное урегулирование, поскольку конфликт не может быть разрешен на поле боя, для его завершения необходимы переговоры, "речь идет не о дружбе с Путиным, а о реальности". Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. "Конференция национального консерватизма" с участием европейских правых политиков продолжилась в среду после того, как во вторник мэр муниципалитета Сен-Жосс-Тен-Ноде в Брюссельском столичном регионе Эмир Кир запретил ее проведение через два часа после начала, сославшись на соответствующее мнение правоохранительных органов. Решение мэра вызвало критику властей Бельгии и других стран.

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, венгрия, виктор орбан, в мире, евросоюз, нато