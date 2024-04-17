Украина скатывается к катастрофе из-за утраты боевого духа, пишут СМИ
Politico: Украина скатывается к катастрофе из-за нехватки боеприпасов и потерь
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина скатывается к катастрофе на фоне отсутствия необходимой поддержки от Запада, нехватки боеприпасов, потерь на поле боя и падения боевого духа среди украинских военных, пишет автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер.
"Просто спросите украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Это обещание звучит пустым", - пишет Деттмер, ссылаясь на украинского военного одного из артиллерийский подразделений с передовой, у которого закончились снаряды четыре недели назад.
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Как отмечает Деттмер, согласно его наблюдением в ходе репортажей с Украины за последний месяц, "картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе".
"Моральный дух солдат мрачный, подорванный непрекращающимися бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя", - отметил он, добавив, что "в городах за сотни миль от фронта исчезли толпы молодых людей", которые шли в армию в первые месяцы конфликта.
Как отметил журналист, в настоящее время потенциальные новобранцы, подходящие для призыва, уклоняются от призыва и вместо этого проводят дни в ночных клубах, а многие вообще покинули страну.
Деттмер добавляет, что несмотря на то, что Владимир Зеленский говорит, что Украина пытается найти способ не отступать, уволенные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери.
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"Вопрос только в том, насколько плохими они будут", - отмечается в статье.
Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.