https://ria.ru/20240417/ukraina-1940495776.html

Украина продолжает попытки вербовать наемников в Южной Корее

Украина продолжает попытки вербовать наемников в Южной Корее - РИА Новости, 17.04.2024

Украина продолжает попытки вербовать наемников в Южной Корее

Украина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее, хотя и с сомнительным успехом, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T05:20

2024-04-17T05:20

2024-04-17T11:42

специальная военная операция на украине

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южная корея

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее, хотя и с сомнительным успехом, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. 10 апреля в популярном южнокорейском интернет-сообществе появилось сообщение под заголовком: "В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников". В тексте перечислены требования к "специалистам": возраст 20-35 лет, минимальная физическая форма, "общая адекватность" и другие. "Профессиональная подготовка", под которой понимается специальность боевого медика, инженера, оператора БПЛА или снайпера, заявляется в качестве "необязательной", но увеличивающей шансы попасть в подразделение. В сообщении также указан контакт в Telegram, куда предлагается отправить заявку с личными данными, включая время и место прохождения военной службы, наличие "квалификационных курсов" и боевого опыта. "Знание иностранных языков" указано в качестве необязательного, а среди условий приема "гражданских лиц" наряду с "подписанием контракта" значится "мобилизация". После требований следует видеоролик с боем "данной группы", в котором демонстрируются "минимальные физические требования, необходимые для современной войны", а также фотографии военных с шевронами в виде украинского флага. Прямых ссылок не дается, но характерные названия и символика позволяют выйти на телеграм-канал "украинского военного сообщества", где этот ролик был опубликован в ноябре прошлого года. Тиражировавшие его западные СМИ утверждали, что на нем "украинские силы" ведут борьбу с российскими войсками в лесах под Кременной. В указанном телеграм-канале 4 апреля было размещено идентичное объявление о наборе, которое было продублировано 8 апреля и затем появилось на корейских ресурсах в переводе на корейский язык. Оригинальное сообщение с требованиями к набору, по-видимому, сначала распространялось по закрытым каналам, после чего попало в публичное поле. Затем 14 апреля его опубликовали и в другом известном южнокорейском интернет-сообществе. Украинское "милитари-коммьюнити", о котором идет речь, ранее упоминал Владимир Зеленский в поздравлении украинского спецназа, причем оно шло на первом месте, перед командованием сил специальных операций. После того как в экипировке с символикой данной группы позировал Зеленский, в ней же вскоре появился и экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Аналитики связывают эту группировку с националистическим полком "Азов"*, главари которого также неоднократно использовали символику "коммьюнити" и, возможно, были среди сооснователей данного "сообщества", созданного в 2018 году сослуживцами "одного подразделения" для "поднятия престижа" ВСУ. Впрочем, пост о наборе "специалистов", получивший в южнокорейском интернет-сообществе более 26 тысяч просмотров, собрал также массу скептических комментариев. Пользователи отмечали, что заявленная планка в десять подтягиваний, 50 отжиманий и бег три километра за 15 минут является "очень низкой", и набирают не спецназовцев, а простых пехотницев. Они также указывали, что требования к "наемникам", по-видимому, были снижены из-за большого количества погибших, и предполагали, что "следующим делом после набора будет просто умереть". Некоторые писали, что втягивание Южной Кореи в украинский конфликт уже привело к ухудшению ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, и призывали украинцев "не дурить" и "поскорее сдаваться". В начале марта этого года на том же южнокорейском сайте, в интернет-сообществе, посвященном спецназу, уже публиковалось сообщение о наборе главным управлением разведки МО Украины "иностранных добровольцев" в так называемый "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". В тексте содержался призыв ко всем интересующимся спецназом вступать в это подразделение, но он вызвал лишь пару ироничных комментариев. Согласно данным Минобороны России от 14 марта, с начала специальной военной операции на Украину прибыли 15 наемников из Республики Корея, пять из них были уничтожены. При этом ранее Минобороны указывало, что на 17 июня 2022 года на Украине побывали 13 южнокорейских наемников, восемь из них убыли, четверо были уничтожены, и один оставался. Таким образом, за последние полтора года Киеву удалось рекрутировать только двух наемников из Южной Кореи, и один из них, по-видимому, погиб. Остаются ли сейчас южнокорейские наемники на Украине, неизвестно. МИД Республики Корея в марте 2022 года сообщал, что, по его данным, воевать на стороне Киева отправились девять южнокорейцев. Один из них, как выяснилось позже, был действующим морским пехотинцем, его вскоре выдворили в Польшу и через месяц вернули домой. После года судебных разбирательств он получил 2,5 года тюрьмы за самовольное оставление части и попытку участия в конфликте на стороне чужого государства. Самый известный южнокорейский участник боевых действий на Украине — бывший спецназовец и впоследствии популярный видеоблогер Ли Гын, который собрал группу единомышленников, воевавших в составе "Интернационального легиона", вернулся в Южную Корею 27 мая того же года. Впоследствии ему, как и ряду других участников его группы, дали условные сроки в два-три года за нарушение миграционного законодательства из-за посещения запретной зоны, к которой южнокорейские власти с января 2022 года относят Украину. 15 марта 2023 года южнокорейские СМИ сообщили о возвращении домой еще одного бывшего южнокорейского спецназовца Ким Чжэ Гёна, который отправился на Украину в октябре 2022 года и вернулся после четырех месяцев боевых действий также в составе "Интернационального легиона". По его словам, он слышал о еще одном южнокорейце в другом подразделении. О дальнейшей судьбе Ким Чжэ Гёна и других гражданах Республики Корея, отправившихся воевать на Украину, не сообщалось. МИД Южной Кореи ни разу не подтверждал гибель своих граждан, заявляя лишь, что уточняет информацию.

https://ria.ru/20240415/naemniki-1940131284.html

https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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украина, южная корея, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире