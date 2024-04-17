https://ria.ru/20240417/ukraina-1940487251.html

Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии

Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии - РИА Новости, 17.04.2024

Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии

Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T02:46

2024-04-17T02:46

2024-04-17T02:55

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Ранее он в статье для газеты Financial Times сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине уже были заключены контракты на 180 тысяч снарядов, которые будут поставлены в предстоящие месяцы, идет работа по получению еще 300 тысяч. "Я рад, что к настоящему времени к нашей инициативе присоединились 20 стран - от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им мы можем теперь предоставить 500 тысяч артиллерийских боеприпасов. Мы считаем, что будут новые поставки. Нет причин, по которым мы не можем поставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", - заявил Фиала, выступая в Гудзоновском институте (Hudson Institute)* в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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украина, россия, германия, петр фиала, сергей лавров, нато, в мире