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Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:46 17.04.2024 (обновлено: 02:55 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940487251.html
Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии
Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии - РИА Новости, 17.04.2024
Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии
Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T02:46
2024-04-17T02:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
петр фиала
сергей лавров
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Ранее он в статье для газеты Financial Times сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине уже были заключены контракты на 180 тысяч снарядов, которые будут поставлены в предстоящие месяцы, идет работа по получению еще 300 тысяч. "Я рад, что к настоящему времени к нашей инициативе присоединились 20 стран - от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им мы можем теперь предоставить 500 тысяч артиллерийских боеприпасов. Мы считаем, что будут новые поставки. Нет причин, по которым мы не можем поставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", - заявил Фиала, выступая в Гудзоновском институте (Hudson Institute)* в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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украина, россия, германия, петр фиала, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Петр Фиала, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Киев может получить полтора миллиона снарядов, заявил премьер Чехии

Премьер Чехии Фиала: Украина может получить 1,5 миллиона снарядов в течение года

© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Ранее он в статье для газеты Financial Times сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине уже были заключены контракты на 180 тысяч снарядов, которые будут поставлены в предстоящие месяцы, идет работа по получению еще 300 тысяч.
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"Я рад, что к настоящему времени к нашей инициативе присоединились 20 стран - от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им мы можем теперь предоставить 500 тысяч артиллерийских боеприпасов. Мы считаем, что будут новые поставки. Нет причин, по которым мы не можем поставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", - заявил Фиала, выступая в Гудзоновском институте (Hudson Institute)* в Вашингтоне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Организация, признанная нежелательной в России
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияПетр ФиалаСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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