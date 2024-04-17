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ЕС увеличил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года
ЕС увеличил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года - РИА Новости, 17.04.2024
ЕС увеличил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года
Евросоюз в феврале увеличил импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 года 167 миллионов евро, сильнее всего закупки выросли у Бельгии, следует РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:11
2024-04-17T03:11
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Евросоюз в феврале увеличил импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 года 167 миллионов евро, сильнее всего закупки выросли у Бельгии, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, ЕС в феврале приобрел 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167,4 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 16% в физическом и 21% в денежном выражении. Это стало максимумом с декабря 2022 года, когда было куплено удобрений на 185,3 миллиона евро. Сильнее всего закупки выросли у Бельгии - почти в пять раз, до 24 миллионов евро. Румыния нарастила их в 2,4 раза - до 10,3 миллиона евро, а Болгария - в 2,1 раза, до 5,2 миллиона евро. В 1,8 раза вырос импорт российских удобрений у Германии, которая в конце зимы ввезла их на 20 миллионов евро. Крупнейшим покупателем третий месяц подряд остается Польша, нарастившая в феврале импорт на 38% - до 44 миллионов евро, что стало максимумом с декабря 2021 года.
https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html
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бельгия, румыния, болгария, евросоюз, в мире, россия
Бельгия, Румыния, Болгария, Евросоюз, В мире, Россия
ЕС увеличил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года
Евросоюз в феврале нарастил импорт российских удобрений до 167 миллионов евро
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Евросоюз в феврале увеличил импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 года 167 миллионов евро, сильнее всего закупки выросли у Бельгии, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
Так, ЕС в феврале приобрел 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167,4 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 16% в физическом и 21% в денежном выражении. Это стало максимумом с декабря 2022 года, когда было куплено удобрений на 185,3 миллиона евро.
Сильнее всего закупки выросли у Бельгии - почти в пять раз, до 24 миллионов евро. Румыния нарастила их в 2,4 раза - до 10,3 миллиона евро, а Болгария - в 2,1 раза, до 5,2 миллиона евро. В 1,8 раза вырос импорт российских удобрений у Германии, которая в конце зимы ввезла их на 20 миллионов евро.
Крупнейшим покупателем третий месяц подряд остается Польша, нарастившая в феврале импорт на 38% - до 44 миллионов евро, что стало максимумом с декабря 2021 года.