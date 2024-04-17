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На Кубани завели дело на учительницу, скинувшую на пол школьника - РИА Новости, 17.04.2024
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19:25 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/uchitelnitsa-1940647705.html
На Кубани завели дело на учительницу, скинувшую на пол школьника
На Кубани завели дело на учительницу, скинувшую на пол школьника - РИА Новости, 17.04.2024
На Кубани завели дело на учительницу, скинувшую на пол школьника
Следователи Кубани завели уголовное дело в отношении бывшей учительницы рисования в школе города Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:25
2024-04-17T19:25
происшествия
россия
туапсе
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Следователи Кубани завели уголовное дело в отношении бывшей учительницы рисования в школе города Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за телефона и "некорректного общения", сообщили в СУ СКР по региону. В среду в сети распространилось видео инцидента. Краевые прокуратура и ГУМВД организовали проверки по факту причинения учителем МБОУ СОШ №3 города Туапсе телесных повреждений ученику во время урока. Также в администрации Туапсинского района сообщили РИА Новости, что после инцидента педагог сразу же была уволена из школы. "В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в марте 2024 года в школе Туапсе во время урока изобразительного искусства между учителем и 14-летним учеником возник словесный конфликт из-за громкого звука на телефоне и некорректного общения. В ходе ссоры педагог вытащила подростка из-за парты, повалив на пол, а затем нанесла удар ногой по телу. Отмечается, что в ближайшее время женщина будет допрошена следователем.
https://ria.ru/20231003/konflikt-1900256302.html
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происшествия, россия, туапсе
Происшествия, Россия, Туапсе
На Кубани завели дело на учительницу, скинувшую на пол школьника

На Кубани завели дело на учительницу, скинувшую на пол и пнувшую школьника

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Следователи Кубани завели уголовное дело в отношении бывшей учительницы рисования в школе города Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за телефона и "некорректного общения", сообщили в СУ СКР по региону.
В среду в сети распространилось видео инцидента. Краевые прокуратура и ГУМВД организовали проверки по факту причинения учителем МБОУ СОШ №3 города Туапсе телесных повреждений ученику во время урока.
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Также в администрации Туапсинского района сообщили РИА Новости, что после инцидента педагог сразу же была уволена из школы.
«
"В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в марте 2024 года в школе Туапсе во время урока изобразительного искусства между учителем и 14-летним учеником возник словесный конфликт из-за громкого звука на телефоне и некорректного общения. В ходе ссоры педагог вытащила подростка из-за парты, повалив на пол, а затем нанесла удар ногой по телу.
Отмечается, что в ближайшее время женщина будет допрошена следователем.
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