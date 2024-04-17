На Кубани завели дело на учительницу, скинувшую на пол школьника
На Кубани завели дело на учительницу, скинувшую на пол и пнувшую школьника
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Следователи Кубани завели уголовное дело в отношении бывшей учительницы рисования в школе города Туапсе, которая за шиворот скинула ученика со стула на пол и пнула его ногой из-за телефона и "некорректного общения", сообщили в СУ СКР по региону.
В среду в сети распространилось видео инцидента. Краевые прокуратура и ГУМВД организовали проверки по факту причинения учителем МБОУ СОШ №3 города Туапсе телесных повреждений ученику во время урока.
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Также в администрации Туапсинского района сообщили РИА Новости, что после инцидента педагог сразу же была уволена из школы.
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"В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в марте 2024 года в школе Туапсе во время урока изобразительного искусства между учителем и 14-летним учеником возник словесный конфликт из-за громкого звука на телефоне и некорректного общения. В ходе ссоры педагог вытащила подростка из-за парты, повалив на пол, а затем нанесла удар ногой по телу.
Отмечается, что в ближайшее время женщина будет допрошена следователем.
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