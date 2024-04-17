https://ria.ru/20240417/ubiystvo-1940675480.html
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки - РИА Новости, 17.04.2024
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки
Задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери и своей бабушки на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:09
2024-04-17T22:09
2024-04-17T22:09
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери и своей бабушки на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Предварительно установлено, что 33-летний москвич совершил убийство своей 59-летней матери и бабушки 1937 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в 19.25 в полицию поступила ориентировка по адресу улица Тайнинская, дом 26, с криками о помощи. Уточняется, что в квартире по данному адресу находился предполагаемый злоумышленник, дверь была закрыта. Сотрудники полиции проникли в жилище и задержали мужчину с ножом. По данным столичного СК, 17 апреля фигурант в ходе "внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанес множественные ножевые ранения своей матери и бабушке, от которых они скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "убийство двух и более лиц". В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК.
https://ria.ru/20240417/okhrannik-1940640400.html
https://ria.ru/20240410/arest-1939166656.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери и бабушки