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В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки - РИА Новости, 17.04.2024
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22:09 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/ubiystvo-1940675480.html
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки - РИА Новости, 17.04.2024
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки
Задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери и своей бабушки на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:09
2024-04-17T22:09
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери и своей бабушки на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Предварительно установлено, что 33-летний москвич совершил убийство своей 59-летней матери и бабушки 1937 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в 19.25 в полицию поступила ориентировка по адресу улица Тайнинская, дом 26, с криками о помощи. Уточняется, что в квартире по данному адресу находился предполагаемый злоумышленник, дверь была закрыта. Сотрудники полиции проникли в жилище и задержали мужчину с ножом. По данным столичного СК, 17 апреля фигурант в ходе "внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанес множественные ножевые ранения своей матери и бабушке, от которых они скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "убийство двух и более лиц". В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК.
https://ria.ru/20240417/okhrannik-1940640400.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери и бабушки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери и своей бабушки на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
«
"Предварительно установлено, что 33-летний москвич совершил убийство своей 59-летней матери и бабушки 1937 года рождения", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что в 19.25 в полицию поступила ориентировка по адресу улица Тайнинская, дом 26, с криками о помощи.
Уточняется, что в квартире по данному адресу находился предполагаемый злоумышленник, дверь была закрыта. Сотрудники полиции проникли в жилище и задержали мужчину с ножом.
По данным столичного СК, 17 апреля фигурант в ходе "внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанес множественные ножевые ранения своей матери и бабушке, от которых они скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "убийство двух и более лиц". В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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