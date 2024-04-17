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Руденя дал поручения по ходу строительства Западного моста в Твери - РИА Новости, 17.04.2024
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Тверская область
 
15:12 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/tver-1940590344.html
Руденя дал поручения по ходу строительства Западного моста в Твери
Руденя дал поручения по ходу строительства Западного моста в Твери - РИА Новости, 17.04.2024
Руденя дал поручения по ходу строительства Западного моста в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду посетил площадку строительства Западного моста через реку Волгу в городе Твери и путепровода в створе улицы... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:12
2024-04-17T15:12
тверская область
тверь
пролетарский район
игорь руденя
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду посетил площадку строительства Западного моста через реку Волгу в городе Твери и путепровода в створе улицы Фрунзе, он дал поручения по ходу возведения этих объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мост в Твери строится по президентскому национальному проекту "Безопасные качественные дороги". На данный момент завершена надвижка левой части по направлению к Пролетарскому району, ведется подготовка к надвижке правой. Собранное пролетное строение находится в настоящий момент на всех опорах и подготовлено к опусканию на опорные части. Также предусмотрена антикоррозийная защита конструкций, сейчас идет подготовка к нанесению покрытия на левой стороне моста. Рабочие готовятся к обустройству гидроизоляции на проезжей части моста для дальнейшей укладки асфальтобетона. Одновременно ведется укрупнительная сборка блоков правого направления. В ближайшие две недели планируется завершить работы по объединению блоков в пролетное строение. Затем начнется первый этап надвижки: ориентировочно он стартует через две недели. Полную надвижку пролетных строений предполагается завершить к концу 2024 года. Общий вес задействованных при строительстве моста металлоконструкций превысит 6 тысяч тонн. Губернатор также посетил площадку строительства путепровода на улице Фрунзе. Здесь подрядчик приступил к финальной стадии работ. Общая протяженность объекта – 244 метра. "Работы в целом идут высокими темпами. В строительстве Западного моста и путепровода в створе улицы Фрунзе задействовано около 400 человек. Кроме того, продолжаются работы на Комсомольской площади. Поставлена задача в минимальные сроки восстановить три полосы для движения транспорта, строителям – перейти на круглосуточный режим работы. Неудобства для жителей и гостей должны быть минимизированы. На улице Фрунзе важно параллельно провести благоустройство. Для удобства жителей сделали переходы, спуск в Комсомольскую рощу. Также даны указания по обеспечению более высоких темпов работ по отдельным направлениям", - цитирует пресс-служба Руденю. Сейчас на Комсомольской площади ведется строительство нового железнодорожного путепровода. Готова насыпь под сооружение временного моста, по которому будет осуществляться движение поездов во время строительства нового путепровода. В рамках реализации проекта по строительству Западного моста предусмотрена и реконструкция так называемого Горбатого моста. На месте существующего путепровода будет построен новый мост, где вместо двух обустроят четыре полосы движения. В настоящее время идут подготовительные работы: завершается возведение подпорной стенки нового моста на Петербургском шоссе. Ввод в эксплуатацию комплекса Западного моста значительно улучшит логистику областного центра в целом, повысит доступность медицинского кластера на Петербургском шоссе и развивающейся крупной промышленной зоны в микрорайоне "Юность".
https://ria.ru/20240416/gazifikatsiya-1940382756.html
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тверь, пролетарский район, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Пролетарский район, Игорь Руденя

Руденя дал поручения по ходу строительства Западного моста в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручения по ходу строительства Западного моста в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручения по ходу строительства Западного моста в Твери - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручения по ходу строительства Западного моста в Твери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду посетил площадку строительства Западного моста через реку Волгу в городе Твери и путепровода в створе улицы Фрунзе, он дал поручения по ходу возведения этих объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мост в Твери строится по президентскому национальному проекту "Безопасные качественные дороги". На данный момент завершена надвижка левой части по направлению к Пролетарскому району, ведется подготовка к надвижке правой.
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Собранное пролетное строение находится в настоящий момент на всех опорах и подготовлено к опусканию на опорные части. Также предусмотрена антикоррозийная защита конструкций, сейчас идет подготовка к нанесению покрытия на левой стороне моста. Рабочие готовятся к обустройству гидроизоляции на проезжей части моста для дальнейшей укладки асфальтобетона.
Одновременно ведется укрупнительная сборка блоков правого направления. В ближайшие две недели планируется завершить работы по объединению блоков в пролетное строение. Затем начнется первый этап надвижки: ориентировочно он стартует через две недели.
Полную надвижку пролетных строений предполагается завершить к концу 2024 года. Общий вес задействованных при строительстве моста металлоконструкций превысит 6 тысяч тонн.
Губернатор также посетил площадку строительства путепровода на улице Фрунзе. Здесь подрядчик приступил к финальной стадии работ. Общая протяженность объекта – 244 метра.
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"Работы в целом идут высокими темпами. В строительстве Западного моста и путепровода в створе улицы Фрунзе задействовано около 400 человек. Кроме того, продолжаются работы на Комсомольской площади. Поставлена задача в минимальные сроки восстановить три полосы для движения транспорта, строителям – перейти на круглосуточный режим работы. Неудобства для жителей и гостей должны быть минимизированы. На улице Фрунзе важно параллельно провести благоустройство. Для удобства жителей сделали переходы, спуск в Комсомольскую рощу. Также даны указания по обеспечению более высоких темпов работ по отдельным направлениям", - цитирует пресс-служба Руденю.
Сейчас на Комсомольской площади ведется строительство нового железнодорожного путепровода. Готова насыпь под сооружение временного моста, по которому будет осуществляться движение поездов во время строительства нового путепровода.
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В рамках реализации проекта по строительству Западного моста предусмотрена и реконструкция так называемого Горбатого моста. На месте существующего путепровода будет построен новый мост, где вместо двух обустроят четыре полосы движения. В настоящее время идут подготовительные работы: завершается возведение подпорной стенки нового моста на Петербургском шоссе.
Ввод в эксплуатацию комплекса Западного моста значительно улучшит логистику областного центра в целом, повысит доступность медицинского кластера на Петербургском шоссе и развивающейся крупной промышленной зоны в микрорайоне "Юность".
 
Тверская областьТверьПролетарский районИгорь Руденя
 
 
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