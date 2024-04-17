https://ria.ru/20240417/turtsiya-1940573250.html

В Стамбуле закрыли ресторан с официантами в военной форме

В Стамбуле закрыли ресторан с официантами в военной форме - РИА Новости, 17.04.2024

В Стамбуле закрыли ресторан с официантами в военной форме

Власти провинции Стамбул аннулировали лицензию ресторана, в котором официанты в военной форме обслуживали гостей, задержаны трое человек. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:55

2024-04-17T13:55

2024-04-17T13:55

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СТАМБУЛ, 17 апр - РИА Новости. Власти провинции Стамбул аннулировали лицензию ресторана, в котором официанты в военной форме обслуживали гостей, задержаны трое человек. Ранее в соцсетях появилась реклама ресторана арабской кухни, в видеоролике официанты были одеты в военную форму. Руководство провинции Стамбул сообщило в пресс-релизе, что рестораном владеет гражданин Турции. "В связи с происшествием задержаны трое: владелец ресторана, директор заведения и официант, который был в военной форме на видеозаписи. В отношении задержанных начато уголовное расследование по статье об "унижении достоинства турецкой нации, республики, государственных учреждений и органов", - сообщили власти. По результатам проверки власти аннулировали лицензию ресторана, а также задержали и депортировали троих иностранных сотрудников, работавших без разрешения и страховки.

https://ria.ru/20240413/turtsiya-1939826740.html

https://ria.ru/20231226/turtsiya-1918076775.html

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция