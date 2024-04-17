https://ria.ru/20240417/turtsiya-1940573250.html
В Стамбуле закрыли ресторан с официантами в военной форме
В Стамбуле закрыли ресторан с официантами в военной форме - РИА Новости, 17.04.2024
В Стамбуле закрыли ресторан с официантами в военной форме
Власти провинции Стамбул аннулировали лицензию ресторана, в котором официанты в военной форме обслуживали гостей, задержаны трое человек. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:55
2024-04-17T13:55
2024-04-17T13:55
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СТАМБУЛ, 17 апр - РИА Новости. Власти провинции Стамбул аннулировали лицензию ресторана, в котором официанты в военной форме обслуживали гостей, задержаны трое человек. Ранее в соцсетях появилась реклама ресторана арабской кухни, в видеоролике официанты были одеты в военную форму. Руководство провинции Стамбул сообщило в пресс-релизе, что рестораном владеет гражданин Турции. "В связи с происшествием задержаны трое: владелец ресторана, директор заведения и официант, который был в военной форме на видеозаписи. В отношении задержанных начато уголовное расследование по статье об "унижении достоинства турецкой нации, республики, государственных учреждений и органов", - сообщили власти. По результатам проверки власти аннулировали лицензию ресторана, а также задержали и депортировали троих иностранных сотрудников, работавших без разрешения и страховки.
https://ria.ru/20240413/turtsiya-1939826740.html
https://ria.ru/20231226/turtsiya-1918076775.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
В Стамбуле закрыли ресторан с официантами в военной форме
Власти Турции аннулировали лицензию ресторана с официантами в военной форме
СТАМБУЛ, 17 апр - РИА Новости. Власти провинции Стамбул аннулировали лицензию ресторана, в котором официанты в военной форме обслуживали гостей, задержаны трое человек.
Ранее в соцсетях появилась реклама ресторана арабской кухни, в видеоролике официанты были одеты в военную форму.
Руководство провинции Стамбул сообщило в пресс-релизе, что рестораном владеет гражданин Турции
.
"В связи с происшествием задержаны трое: владелец ресторана, директор заведения и официант, который был в военной форме на видеозаписи. В отношении задержанных начато уголовное расследование по статье об "унижении достоинства турецкой нации, республики, государственных учреждений и органов", - сообщили власти.
По результатам проверки власти аннулировали лицензию ресторана, а также задержали и депортировали троих иностранных сотрудников, работавших без разрешения и страховки.